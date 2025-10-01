Las noticias del día Descubre cuáles han sido las informaciones más relevantes de la jornada

1 Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza

Despojados de la escolta española e italiana, los 47 barcos desoyen la orden hebrea de cambiar de rumbo y son finalmente incomunicados y abordados.

2 Hamás desconfía de las garantías de Trump y solicita cambios en el plan de paz

La milicia palestina reclama un calendario de retirada de las tropas israelíes antes de dar su respuesta en «dos o tres días».

3 El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito

Ministerio Público y acusación sostienen que «un puñetazo» causó la fatal caída de la víctima, mientras que el acusado defiende que «fue un accidente horrible».

4 La inversión social marca en La Rioja un Presupuesto que crece menos que los dos anteriores

El aumento del 1,66%, hasta los 2.118 millones, se centra en sanidad, educación o servicios sociales, por encima de la industria o las infraestructuras.

5 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses

Con la indemnización a la UTE adjudicataria se extingue el convenio con LIF 2002 y se desatasca el avance de la primera fase del soterramiento.

6 Los médicos riojanos, llamados a una huelga el 3 de octubre

El Sindicato Médico de La Rioja invita a todos los ciudadanos a acompañarles en la concentración convocada a las 11.30 horas en la entrada del Hospital San Pedro.

7 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño

El depredador ha podido matar a un ternero de tres días en las inmediaciones de la cima El Serradero, en el término municipal de Castroviejo, a unos 20 kilómetros de la capital riojana en línea recta.

8 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

La británica fue la mayor eminencia en el estudio de los chimpancés, y sus documentales emocionaron al mundo.

9 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una

El novillero Cristiano Torres reconoce que no merecía el segundo trofeo y renuncia así a la puerta grande del Zapato de Oro.

10 «El mensaje de alerta me llegó dos horas tarde. Con lo que hemos visto... ¿dónde vivimos?»

Diego Calvo, un riojano que vive desde hace 13 años en Ibiza, asegura que no ha visto nada igual en este tiempo y advierte de que «la isla no está preparada» para este tipo de lluvias.