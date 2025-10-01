Los médicos riojanos, llamados a una huelga el 3 de octubre El Sindicato Médico de La Rioja invita a todos los ciudadanos a acompañarles en la concentración convocada a las 11.30 horas en la entrada del Hospital San Pedro

Los médicos de La Rioja están llamados a una jornada de huelga el próximo 3 de octubre, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), «en defensa de unas condiciones laborales dignas que permitan garantizar la calidad y la seguridad de la atención sanitaria que reciben los pacientes».

En un nota informativo, han explicado que, debido a la obligación de mantener un 100% de cobertura de servicios mínimos, los facultativos designados solo podrán atender urgencias y casos que no admitan demora, por lo que piden «comprensión y paciencia a la población riojana, y que aquellos asuntos que puedan esperar se pospongan».

Además, el Sindicato Médico de La Rioja invita a todos los ciudadanos a acompañarles en la concentración convocada a las 11.30 horas en la entrada del Hospital San Pedro «por la dignidad de los médicos riojanos, por una sanidad pública de calidad y por todos nuestros pacientes».

«Cuidar de la salud de los riojanos exige proteger también la salud de sus médicos. No podemos seguir permitiendo que nuestro trabajo, nuestra formación, nuestra responsabilidad y nuestras condiciones laborales sean ignoradas», destacan los convocantes.

Reinvidicaciones de los convocantes

Entre sus reivindicaciones destacan la jornada máxima de 35 horas semanales, como el resto de los trabajadores del sistema sanitario y adecuación por tanto de las plantillas para dar respuesta a las necesidades asistenciales de los ciudadanos. También piden el reconocimiento como horas extraordinarias aquellas realizadas por encima de esas 35 horas de jornada semanal.

Además, se exigen descanso garantizado tras jornadas prolongadas, sin modificaciones arbitrarias por 'necesidades del servicio', un marco normativo propio que reconozca nuestra singularidad, formación y responsabilidad y clasificación profesional adecuada y retribución justa.

También reclaman mesas de negociación específicas para médicos, donde sus necesidades y demandas «no se diluyan con las de otros profesionales» y reconocimiento de penosidad, riesgo y peligrosidad, aplicable a la jubilación como en otras profesiones.

«Responsables de la situación»

Consideran como responsables de esta situación al Ministerio de Sanidad, «que no está dando respuesta suficiente a nuestras demandas», a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, «que tras la última reunión con el Ministerio han eliminado las escasa mejoras que se incluían en la anterior versión del borrador del Estatuto Marco del 21 de septiembre» y a los sindicatos de clase, «que han permitido que la voz de los médicos se silencie en los foros de negociación».