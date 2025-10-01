LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los servicios de emergencia, en el lugar de los hechos en 2023. Juan Marín

El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito

Ministerio Público y acusación sostienen que «un puñetazo» causó la fatal caída de la víctima, mientras que el acusado defiende que «fue un accidente horrible»

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:55

El 29 de junio de 2023, la muerte de un hombre de 70 años en la calle Las Tejeras (junto a los edificios ... de Toyo Ito) tras una discusión de tráfico sacudió La Rioja. Más de dos años después, el caso llegaba ayer a los tribunales en una vista larga y compleja que ha girado, en esencia, sobre unos segundos trascendentales que nadie vio.

