Los Presupuestos de La Rioja para 2026 ascienden a 2.118 millones, con un incremento del 1,66%

Juan Carlos Berdonces Logroño Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:37 | Actualizado 12:09h.

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2026 asciende a 2.118, millones de euros, un 1,66% más que en 2025, cuando por primera vez se rebasó la cifra de los dos mil millones. Son, por lo tanto, las cuenta más altas de su historia pero también «las de mayor carácter social», ha destacado el presidente, Gonzalo Capellán.

El incremento del gasto disponible para las diferentes consejerías asciende a 62,07 millones de euros. Y el 74% de esta cuantía va a parar a los tres pilares que sustentan el estado de bienestar: sanidad, que acapara 30,18 millones, educación (10,58 millones) y servicios sociales (5,35 millones). El jefe del Ejecutivo ha destacado que desde su llegada la Presidencia en junio de 2023 la inversión en gasto social ha crecido en un 15,03%, incluyendo también la vivienda, con 172,71 millones de euros más. De hecho, en el proyecto presupuestario para 2026 estas cuatro áreas de salud, educación, servicios sociales y vivienda acaparan 1.321,18 millones, siete de cada diez euros del total.

Otras claves que ha destacado Capellán en su presentación han sido el ahorro fiscal «de más de 197 millones euros» para los riojanos. «Somos la segunda comunidad con el tipo mínimo más bajo de IRPF», ha resaltado. Además, ha reiterado el compromiso de su Gobierno con los municipios, «con un aumento del 1,32% en el convenio de capitalidad (con Logroño) hasta los 3,08 millones o del 1,17% en los convenios con las cabeceras de comarca».

Desde el punto de vista de los gastos, el presidente ha puesto el foco en el capítulo del personal, en los «casi 20.000 trabajadores de la Administración regional» que hacen posible su funcionamiento, «pero me centro en dos colectivos concretos: los profesionales sanitarios y los docentes». El gasto para personal de sanidad y educación supone casi el 75% de ese denominado 'capítulo uno', 535,5 millones de los 718,64 totales, una cifra que supone el 2,5% más que este año.

Por último, Capellán ha destacado la decisión del Gobierno de «blindar» el poder adquisitivo de los riojanos con la deflactación del tramo autonómico del IRPF «para proteger a los contribuyentes frente a tensiones inflacionistas». Esto es, si la inflación anual crece por encima del 3%, un indicativo según el presidente de «pérdida de poder adquisitivo y de capacidad económica», se tomarán medidas «vía deducciones fiscales» para 'topar' en La Rioja ese IPC a un máximo del 3%.