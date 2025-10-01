LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jane Goodall observa a través de un cristal a algunos de los 25 miembros de la colonia de chimpancés del Zoológico de Taronga en Sídney. R.

Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

La británica fue la mayor eminencia en el estudio de los chimpancés, y sus documentales emocionaron al mundo

Miguel G. Casallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:27

La primatóloga, etóloga y activista medioambiental británica Jane Goodall, reconocida como la mayor eminencia mundial en el estudio de los chimpancés y Mensajera de la ... Paz de la ONU, ha fallecido este miércoles a los 91 años por causas naturales mientras participaba en una gira de conferencias en California, según confirmó su instituto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  2. 2

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  3. 3

    Una vocación que crea saga en Logroño
  4. 4 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  5. 5

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  6. 6 La famosa esquina del Guipuzcoano
  7. 7

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  10. 10

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años