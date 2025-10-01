El Ayuntamiento da por concluida la primera fase del soterramiento con la extinción del convenio para construir la estación de autobuses El acuerdo suscrito con la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002 se ha dilatado por la indemnización reclamada por la UTE por el mayor plazo de ejecución de la obra

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:11

El Ayuntamiento de Logroño tendrá que sufragar el 56,13%, 744.086,34 euros en dos plazos, de la indemnización que reclamó la UTE contratista de las obras de construcción de la nueva estación de autobuses. El pago efectuado en su totalidad por la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002 (LIF) y que ascendía a 1.325.648,22 euros constituía la indemnización por daños y perjuicios reclamada por la UTE contratista por considerar gravoso el aumento del plazo de ejecución de los trabajos de los 18 previstos inicialmente a los 46 meses finales.

El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local de este miércoles supone la definitiva extinción del convenio suscrito en 2016 entre el Ayuntamiento y LIF para la construcción de la nueva estación de autobuses, la cúpula entre las terminales de bus y ferrocarril y los parques del entorno. Dicho acuerdo supone, en palabras de la concejala y portavoz del gobierno, Celia Sanz, la finalización de la primera fase del soterramiento. De ahí, ha asegurado Sanz, comenzarán a plantearse las subsiguientes reuniones para avanzar en las demás fases del proyecto.

«Este convenio, que databa del 2016, no había quedado extinguido y este equipo de gobiernoha dado un paso más en cuanto a desatascar este asunto, dando por finalizado y extinguido este convenio, con lo cual esa primera fase del soterramiento del ferrocarril podemos darla por finalizada», ha asegurado la portavoz que ha explicado que el Ayuntamiento se ha visto impelido, tras un procedimiento judicial y el dictado de una sentencia, a cumplir el fallo judicial que marcaba «acometer esa indemnización».

