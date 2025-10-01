LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Club Taurino Arnedo
Toros

Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una

El novillero Cristiano Torres reconoce que no merecía el segundo trofeo y renuncia así a la puerta grande del Zapato de Oro

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:23

En la tercera de feria del Zapato de Oro de Arnedo ha sucedido algo poco habitual. Al doblar el quinto de la tarde, después ... la ganadería de El Montecillo, el palco ha concedido dos orejas al novillero Cristiano Torres. Este, después de recibir los dos apéndices de mano de la alguacililla, ha devuelto uno de los trofeos y ha paseado solo una oreja en la vuelta al ruedo, que, por cierto ha dado, especialmente apresurado.

