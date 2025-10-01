Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
El novillero Cristiano Torres reconoce que no merecía el segundo trofeo y renuncia así a la puerta grande del Zapato de Oro
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:23
En la tercera de feria del Zapato de Oro de Arnedo ha sucedido algo poco habitual. Al doblar el quinto de la tarde, después ... la ganadería de El Montecillo, el palco ha concedido dos orejas al novillero Cristiano Torres. Este, después de recibir los dos apéndices de mano de la alguacililla, ha devuelto uno de los trofeos y ha paseado solo una oreja en la vuelta al ruedo, que, por cierto ha dado, especialmente apresurado.
Este gesto del novillero aragonés que, en 2023 se alzó triunfador del Zapato de Plata, ha sido valorado de manera positiva por el público presente en el Arnedo Arena ya que su actuación no ha alcanzado la rotundidad necesaria para hacerse con dos orejas. Con estes decisión, el aragonés ha declinado salir por la puerta grande.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.