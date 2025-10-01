LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soberbio natural de Emiliano Osornio. MARTÍN RUPÉREZ
Toros

Osornio brilla en Arnedo mientras Torres devuelve una oreja

El novillero mexicano presenta credenciales para ser Zapato de Oro con un botín de tres apéndices y con un buen concepto del toreo que causó sensación entre el público que visitó el coso arnedano

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:11

Un miércoles es buen día para ir a los toros. Mejor dicho, cualquier día es bueno para ir a los toros. Sí que es cierto ... que después de un par de días de descanso de la feria el público remoloneó para ir al Arnedo Arena en la primera tarde del recién estrenado mes de octubre. El ambiente en los tendidos no era especialmente festivo, se respiraba cierta abulia probablemente por ser la recta final de las fiestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  2. 2 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  3. 3

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  4. 4

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  5. 5

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  6. 6

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  7. 7 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  8. 8 La inversión social marca en La Rioja un Presupuesto que crece menos que los dos anteriores
  9. 9 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  10. 10

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Osornio brilla en Arnedo mientras Torres devuelve una oreja

Osornio brilla en Arnedo mientras Torres devuelve una oreja