Un riojano en mitad del temporal de Ibiza.
Un riojano en mitad del temporal de Ibiza. TVR

Un riojano en el temporal de Ibiza

«El mensaje de alerta me llegó dos horas tarde. Con lo que hemos visto... ¿dónde vivimos?»

Diego Calvo, un riojano que vive desde hace 13 años en Ibiza, asegura que no ha visto nada igual en este tiempo y advierte de que «la isla no está preparada» para este tipo de lluvias

La Rioja

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:59

«Cuando caen cuatro gotas se inunda todo en Ibiza, así que os podéis imaginar ayer (por el martes) que iban a caer ocho o doce... pues brutal», asegura Diego Calvo, un riojano que vive en la isla hace 13 años y ha sufrido este pasado temporal. En su opinión, según explica para TVR, la isla no está preparada para este tipo de fenómenos, pero lo que más le llama la atención «es que nadie haga nada al respecto».

«Ibiza está sobredimensionada por lo que se ha ido construyendo», valora, y considera deficientes los servicios de alcantarillado y desagüe. «A nada que cae algo se produce el caos. El de ayer fue mucho. En el tiempo que llevo aquí no había visto cosa igual», describe.

«Yo, como me dedico al mar, sí estoy pendiente de la meteorología, pero puede haber otra gente que no tenga ese acceso o que viva sola o no tenga amistades que le puedan avisar de la posibilidad de una gran riada», reflexiona. «A mí el aviso me llegó dos horas tarde», asegura con malestar, y se muestra tranquilo porque «la mayoría de los daños hayan sido materiales», pero recuerda que «con todo lo que ha sucedido -se refiere a Valencia- ¿dónde vivimos?».

Hoy, el tiempo había vuelto a la normalidad. «Octubre siempre es un mes bonito para disfrutar del barco y saber que estás en Ibiza».

