LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palestinos en el sur de la Franja realizan sus compras en un mercado al aire libre entre las ruinas de las casas. Reuters

Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

La organización islamista pide aclaraciones en torno al desarme y el exilio de sus líderes y pide más tiempo para debatir la propuesta de la Casa Blanca

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:23

Se mantiene la incertidumbre a la espera de conocer la respuesta de Hamás a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra ... en Gaza. Los islamistas mantienen las consultas abiertas con el resto de facciones palestinas y, según informa el medio saudí 'Asharq Al Awsar', han solicitado a los mediadores modificaciones en el texto de 20 puntos que han recibido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La famosa esquina del Guipuzcoano
  2. 2

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  3. 3

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  4. 4

    Una vocación que crea saga en Logroño
  5. 5

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  6. 6

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  7. 7

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  8. 8

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  9. 9 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  10. 10 La borrasca se ceba con Baleares: parte de Ibiza sin luz y personas atrapadas en vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz