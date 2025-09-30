LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una nube de humo se levanta al sur de Gaza City a causa de un bombardeo. AFP

Hamás abre una consulta interna «responsable y objetiva» sobre el plan de paz

La organización se reúne este martes con delegaciones de Catar y Turquía mientras CBS News adelanta que su voluntad sería la de aceptar la propuesta de EE UU y comunicárselo el miércoles a los mediadores

M. Pérez

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:08

Hamas ha abierto consultas con sus líderes políticos y militares, «tanto en Palestina como en el extranjero», para estudiar el plan de paz acordado por ... Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La organización islamista admite que ya tiene el documento en sus manos después de que fuera entregado el lunes a su delegación en Doha. Este mismo martes se reunirá con sendas misiones turca y catarí para contrastar juicios de valor.

