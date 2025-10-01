Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño El depredador ha podido matar a un ternero de tres días en las inmediaciones de la cima El Serradero, en el término municipal de Castroviejo, a unos 20 kilómetros de la capital riojana en línea recta

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:37

Un nuevo ataque de lobo sobre la ganadería riojana ha vuelto a acercar al depredador a Logroño. Si el pasado mes de mayo el lobo mató a 14 ovejas en Peña Saida (Viguera), a unos 20 kilómetros de Logroño en línea recta, el pasado martes 30 de septiembre un ganadero perdió a un ternero de apenas tres días en las inmediaciones de la cima de El Serradero, en Moncalvillo, dentro del término municipal de Castroviejo, prácticamente la misma distancia.

«Nos avisaron unos chicos que estaban cogiendo setas, que habían visto una vaca con una cría a la que le habían comido las tripas y estaba allí con el ternero, como cuidándolo», explica José Domingo Ceniceros, alcalde y ganadero de Castroviejo, y que también ejerció tiempo atrás de secretario general de UPA Rioja. No es el primer ataque de lobo que se produce en el pueblo, pues el año pasado el propio José Domingo Ceniceros ya sufrió la muerte de 17 ovejas cerca del embalse de Yalde, a apenas 200 metros del pueblo, y otros ganaderos ya habían alertado de ataques a ovejas, potros y terneros en la Sierra de Moncalvillo, pero nunca tan cerca como ahora de las antenas del repetidor de televisión, cerca de la cima de El Serradero, a otros 20 kilómetros en línea recta de Logroño.

«En primavera un senderista nos dijo que había visto en un barranco a una loba con dos crías», advierte José Domingo Ceniceros, quien lamenta la situación actual de la ganadería. «Nos están pagando más cara que nunca la carne pero es porque no hay. Este es el escenario que tenemos: si no lo dejamos es porque la mayoría estamos a punto de jubilarnos», expone el ganadero de Castroviejo, quien ya vendió sus ovejas. «Hay gente que me llama a ver si vamos a tener corderos para Navidad pero habrá que pedírselos al niño Jesús», declara José Domingo Ceniceros.

El ganadero informa de que el guarda forestal acudió para certificar el ataque de lobo y Diario LA RIOJA ha consultado con la Consejería Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja si este ha sido acreditado como tal, a lo que se está a la espera de respuesta.