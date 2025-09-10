Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:37 Comenta Compartir

La ganadera Sara de la Osa, vecina de Nieva en Cameros, ha denunciado que su explotación Campastros, ubicada en la Sierra de Moncalvillo, en la linde con Anguiano, ha vuelto a sufrir ataques mortales de lobo contra su rebaño de ovejas.

Según ha relatado, en apenas una semana se han producido dos episodios consecutivos. «La semana pasada tuvimos seis animales muertos y dos con heridas graves que habrá que sacrificar. Y esta noche nos ha matado tres hembras y un macho», ha detallado.

La ganadera subraya que la gravedad del ataque es aún mayor porque la mayoría de las hembras estaban preñadas, algunas de ellas en un estado de gestación muy avanzado.

Los ataques de lobo en la zona se han intensificado en los últimos meses, generando preocupación entre los ganaderos de la sierra, que reclaman más medidas de protección para su ganado.