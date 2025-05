El lobo mata 14 ovejas en Viguera, el ataque más cercano a Logroño

Una sucesión de ataques de lobo ha causado la muerte a 14 ovejas en los últimos días en Viguera. El suceso es especialmente significativo por ... la cercanía a Logroño. Viguera apenas dista 25 kilómetros de la capital riojana (menos en línea recta) y es la primera localidad del Camero Nuevo, donde los ataques son más habituales en las más alejadas, sobre todo en Lumbreras y Villoslada.

Aitor Santibáñez, exalcalde de la localidad, dirige un rebaño de unas 300 ovejas en extensivo que habitualmente pastan en Peña Saida y Cerroyera, por encima de los 1.300 metros de altitud. Nunca hasta ahora la zona había sufrido un ataque del depredador. De hecho, no se recuerda la presencia del lobo tan cercana a Logroño. En los últimos meses se han producido ataques en Almarza, Torre, Muro y Jalón de Cameros, en otras ocasiones también en Nieva, hasta el momento los más cercano a la capital riojana, al menos de los que han trascendido. «Mi padre en la vida ha visto un lobo en Viguera y echó los dientes en el monte. Antes yo bajaba a casa y mis hijos me preguntaban cuántos corderos habían nacido y ahora me preguntan cuántas ovejas han matado», lamenta Aitor Santibáñez.

ARAG-Asaja ha reaccionado al nuevo ataque de lobo reclamando a las instituciones que cambien el estatus de protección del depredador. «El lobo es una especie de expansión mientras son los ganaderos quienes se extinguen si no se hace nada al respecto», expone la organización. Cabe recordar que mientras el Congreso aprobó el pasado mes de marzo la Ley de Desperdicio Alimentario, que derogó la protección del lobo y su exclusión del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en La Rioja se mantiene la prohibición de su captura por la Ley de Biodiversidad que, eso sí, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, anunció que adaptaría para poder propiciar su gestión.

Ampliar Oveja atacada en los montes de Viguera. Aitor Santibáñez

Aunque Aitor Santibáñez reconoce que anteriormente ya había sufrido alguna baja, nunca fueron tan significativas como las producidas desde el pasado 9 de mayo, cuando empezó a padecer dos y tres muertes diarias. «Con toda certeza son de lobo. A 20 kilómetros de Logroño. No puede haber lobos en Logroño. Yo también quiero ver leones en Logroño y para verlos me tuve que ir a Tanzania», declara Santibáñez.

A las numerosas bajas sufridas hay que sumar las ovejas mordidas y heridas. Santibáñez es uno de los dos únicos ganaderos de ovejas de Viguera, si bien su rebaño es el único en extensivo. También hay vacas y caballos, pero estos no han sufrido ataques. «Te sientes desamparado. Dices que miran por lo rural, que hay ayudas, pero yo no quiero vivir de eso sino de mi ganado», reclama Santibáñez.