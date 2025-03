El Gobierno riojano cambiará la Ley de Biodiversidad para poder cazar lobos

El lobo volverá a ser especie cazable en La Rioja. El Congreso aprobó este jueves la enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario que proponía ... esta medida con los votos a favor de PP, Vox y PNV. Así, a partir de la publicación en el BOE de esta nueva normativa, que se prevé para la semana que viene, el lobo podrá volver a ser abatido al norte del río Duero, eso sí, siempre con permiso administrativo. De esta manera se deroga la «especial protección» del lobo dictada en septiembre de 2021 por el Ministerio de Transición Ecológica y se le excluye, al norte de España, del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

La manera en que el PP ha conseguido aprobar este cambio ha sido utilizando su mayoría absoluta en el Senado para tramitar una enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario en la que se expone que el número de animales muertos por el lobo supone unos 4,5 millones de kilos de carne al año que se convierten en residuo. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos, asistió a la votación y en declaraciones a Diario La Rioja recordó que lo primero que hizo cuando accedió al cargo en 2023 fue escribir una carta al Ministerio para solicitar lo logrado ayer, dos años después. «Al final lo hemos conseguido desde la oposición, declaró Noemí Manzanos, quien valoró la paradoja que representa.

«Esto va a suponer una herramienta más para conseguir la coexistencia con el lobo, que está en extensión, y no necesariamente tiene que suponer cazarlo, sino gestionarlo», advirtió la consejera. Y es que cazarlo no es fácil. En los últimos once años antes de 2021 fueron abatidos diez ejemplares en La Rioja. «Pero llevan cuatro años sin depredador y sus costumbres han cambiado. De ser difícil verlo, ahora enseguida se pueden ver a la luz del día porque no ha tenido un enemigo natural, que es la caza», subrayó Noemí Manzanos. «Ahora será más fácil de gestionar y el objetivo es que los ganaderos trabajen con más tranquilidad», explicó Manzanos. Y es que cabe aclarar que la caza del lobo no será libre sino con permiso.

En La Rioja, además, todavía se debe modificar la Ley de Biodiversidad y crear una orden de vedas para gestionar la caza del depredador. «Estamos trabajando en adaptar la Ley de Biodiversidad porque, con ella, el lobo estaba sobreprotegido. Esperamos hacerlo en breve y llevarlo a tramitación parlamentaria», anunció la consejera, quien agradeció a los ganaderos y a las organizaciones agrarias y ganaderas que le acompañaron ayer a Madrid y que sufren los ataques de lobo. «Esta herramienta nos va a ayudar a conseguir el necesario equilibrio y que los ganaderos puedan continuar con su actividad», destacó Manzanos, quien además de mostrar su satisfacción por el resultado de la votación la definió como «un hito».

Ampliar Cartel de protesta en la Feria del Ganado de Villoslada (2022). Javier Elías

«Un respiro»

Para Eduardo Pérez, presidente de ARAG-Asaja, la protección «ha provocado la expansión del lobo y un aumento de los ataques a la ganadería extensiva». «Muchos ganaderos de La Rioja han abandonado sus explotaciones ante la imposibilidad de seguir por los constantes ataques y pérdidas», expuso Eduardo Pérez. «Sin un control del lobo nos quedamos sin ganaderos. Y sin un control del lobo nos quedamos sin ganaderos», concluyó Pérez.

Por otra parte, Néstor Alcolea, secretario general de UPA La Rioja, valoró que la exclusión del lobo del Lespre «permitirá el control poblacional de esta especie en zonas donde resulta incompatible con la ganadería extensiva». «La medida supone un respiro para aquellos ganaderos que sufrían constantes ataques, mermando sus explotaciones y haciéndolas inviables», añadió Alcolea. Y Óscar Salazar, presidente de UAGR, defendió que debe haber «una regulación para que no mate tantos animales, haciendo la vida imposible a los ganaderos». «No nos preocupa tanto cuál es su estatus legal, sino que se disponga de las herramientas», declaró Salazar.

Ampliar Ovejas atacadas por el lobo exhibidas a la entrada de Viniegra de Abajo a modo de protesta en 2022. Medel