El Gobierno regional admite un descenso de los ataques de lobo en La Rioja durante 2023

El Congreso debate mañana volver a permitir la caza del lobo. Las enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario presentadas por el PP, y que ... parece que apoyarán Vox, PNV y Junts, pueden derogar la orden del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico que en 2021 protegió al depredador e impidió su caza como práctica cinegética. Aunque el lobo continuaría incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al sur del Duero, al norte quedaría excluido y podría ser abatido con permiso administrativo.

«Es legítimo pedir que haya control sobre el lobo y porque continuamente sigue habiendo ataques» Begoña Martínez Arregui PP

Begoña Martínez Arregui, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, confía en que se modifique el real decreto, algo que reclaman desde 2021. «Es legítimo pedir al Gobierno de España que haya un control sobre el lobo porque continuamente sigue habiendo ataques y creemos que es de justicia que haya un gesto hacia los ganaderos para que puedan trabajar con confianza», explica Martínez Arregui, quien recuerda que el año pasado los populares presentaron una proposición no de ley en el Parlamento riojano para defender la modificación del Lespre.

«No han querido hacer públicos los datos porque no quieren reconocer que las medidas fueron efectivas» Jesús María García PSOE

Diario La Rioja ha solicitado cuatro veces al Gobierno regional los datos de ataques mortales de lobo en 2023 y desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente se ha negado esa información en tres ocasiones. Si en junio de 2024, la primera vez que la solicitó este periódico, la justificación fue que «se está ultimando el decreto del nuevo plan de gestión del lobo», nueve meses después la respuesta fue similar.

Distribución del lobo ibérico 1840 1900 1920 1950 1965 1987 Actualidad Fuente: Ascel y C. Vilà Distribución del lobo ibérico 1840 1900 1920 1950 1965 1987 Actualidad Fuente: Ascel y C. Vilà Distribución del lobo ibérico Actualidad Fuente: Ascel y C. Vilà 1840 1950 1965 1900 1987 1920

Solo al advertir de que, de no ofrecerla, publicaríamos que se niega la información, la Consejería admitió ayer tarde haber trasladado al Ministerio el número de 434 muertes por el lobo en 2023 «para calcular el reparto de fondos entre comunidades para pagar indemnizaciones», aunque aseguró que «no es la cifra final» y que esta «supera los 500». «Aún tenemos algún expediente por cerrar», añadió la Consejería.

«No digo que haya que matarlos sino gestionar. En la Mesa del Lobo es lo que decidimos» Pedro Medel Asoc. Ganaderos Siete Villas

El pasado diciembre el PSOE ya expuso que las muertes por ataque de lobo en La Rioja se redujeron un 37,65% en 2023 con respecto al año anterior, pasando de 696 a 434. Si bien la cifra aún es muy elevada con respecto a la más baja de la última década, los 123 de 2014, se reduce considerablemente con respecto a los años con más ataques: 2023 (696) y 2019 (630). «No han querido hacer públicos los datos por no reconocer que las medidas adoptadas por el anterior Ejecutivo socialista fueron efectivas. Y es evidente que en 2024 han disminuido más aún», advierte el diputado regional del PSOE Jesús María García. «Intentan atribuir al lobo algún daño que no es suyo. Ya no sé a qué se van a agarrar», añade.

«Sacar al lobo del Lespre puede abrir puertas a declarar cazables a otras especies, y es inaceptable» Concha Hernani Ecologistas en Acción

Martínez Arregui considera que «hasta que no haya cifras oficiales no se puede opinar pero los ganaderos siguen sufriendo ataques, también crece la presencia de lobo en municipios y las indemnizaciones». En cuanto a la votación en sí, Jesús María García expone que «es complicado que una enmienda tumbe una orden del Gobierno». Pedro Medel, presidente de la Asociación de Ganaderos de las Siete Villas, defiende que «se debe hacer una gestión porque así no se puede seguir. Los lobos atacan de día porque ya no tienen miedo». «No se puede abandonar al sector. No digo que haya que matarlos sino gestionar. En la Mesa del Lobo es lo que decidimos, capturar a los ejemplares solitarios que atacan a un rebaño en concreto reiteradamente, que es la única manera de convivir», reclama Pedro Medel.

«Hay una psicosis. Nunca se debería contemplar la muerte del lobo con caza o extracción» Juan Donaire Amigos de la Tierra

Concha Hernani, portavoz de Ecologistas en Acción, confiesa estar preocupada porque «es una iniciativa política sin base científica» y que sacar al lobo del Lespre «es de una gravedad supina, porque puede abrir puertas a declarar cazables a otras especies, y eso es inaceptable». Y Juan Donaire, de Amigos de la Tierra, también cree que «es una decisión política, no técnica». «Quien está sufriendo daños es porque no toma medidas, cuando hay ayudas de la PAC. Hay una psicosis. Nunca se debería contemplar la muerte del lobo con caza o extracción», afirma Juan Donaire.