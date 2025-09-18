LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El consejero de Educación, Alberto Galiana, sale a la tribuna para replicar a la diputada Moreno J. Rodríguez

El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta

La diputada Moreno (IU) acusa al Gobierno de poner a una alumna «entre la espada y la pared»

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:57

El debate sobre el velo islámico ha llegado esta mañana al Parlamento. El consejero de Educación, cuyo silencio sobre la polémica del Sagasta estaba siendo ... muy sonoro, no ha tenido más remedio que subir al estrado para responder a una interpelación de la diputada de IU Henar Moreno. Alberto Galiana ha reiterado en primer lugar su «respeto máximo por la comunidad islámica» y ha vuelto a defender la autonomía de los centros educativos para definir sus reglamentos internos.

