El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta

El debate sobre el velo islámico ha llegado esta mañana al Parlamento. El consejero de Educación, cuyo silencio sobre la polémica del Sagasta estaba siendo ... muy sonoro, no ha tenido más remedio que subir al estrado para responder a una interpelación de la diputada de IU Henar Moreno. Alberto Galiana ha reiterado en primer lugar su «respeto máximo por la comunidad islámica» y ha vuelto a defender la autonomía de los centros educativos para definir sus reglamentos internos.

Galiana ha reconocido que el asunto era merecedor de un debate sereno y ha explicado que se encargó a los servicios jurídicos un informe que sirviera de guía «no solo para el Sagasta sino para todos los centros». «El asunto no versa sobre lo quiere o no la Consejería, sino sobre lo que debe hacer. Se preguntó expresamente si un centro podía prohibir el hiyab sin vulnerar la libertad religiosa. La conclusión, basada en numerosas sentencias, fue positiva». «Hay otras opiniones doctrinales -concedió-, pero nadie puede decir que no se haya hecho un análisis jurídico de la situación». «O respetamos la democracia interna de los centros o no lo hacemos. En el Consejo Escolar del centro se votó por una mayoría contundente esta interpretación del Reglamento y ahí están representada toda la comunidad educativa».

La diputada Moreno le ha reprochado a Galiana que solo acudiese al «mantra» de la autonomía de los centros: «Hablamos de una prohibición que deriva de una nueva lectura de una instrucción anterior. Han aplastado la libertad religiosa a golpe de interpretación. En ningún caso puede darse la facultad a un Consejo Escolar de interpretar una norma causando indefensión al alumnado. No pongan a una estudiante entre la espada y la pared», ha rebatido.

Vírgenes y 'top less'

Más allá del debate jurídico, la portavoz de IU pidió una discusión política. «Los de Vox al menos son sinceros y van de cara; pero usted solo defiende la libertad para los suyos», le espetó. Moreno ha señalado que en alguna ocasión la ofrenda del primer mosto a la virgen de Valvanera se ha realizado en el interior del instituto Sagasta, algo que quizá se repita este año. «Los actos instituciones no pueden estar plagados de convicciones religiosas», concluyó.

El consejero de Educación la ha recordado que esta medida se aplica desde hace ya años en varios institutos de La Rioja Baja. «Es algo que ya se viene realizando en otros centros desde hace mucho tiempo, incluso durante el tiempo en el que ustedes gobernaron. ¿O es que entonces no les preocupaba la libertad religiosa?», le ha replicado. La diputada Moreno apostilló que la diferencia era que, en esta ocasión, hay alumnas que han decidido luchar por sus derechos. «Coincido en que es una norma machista, como tantas otras que nos ha impuesto la religión católica -aseguró-. ¿Por qué hasta hace poco las mujeres no podían enseñar el pecho en las piscinas y los hombres sí? No vamos a venir de salvadores de esas mujeres. Es una decisión individual. Si queremos que se liberen, aquellas que pudieran estar obligadas, no podemos condenarlas a desobecer a sus padres o a su entorno a una norma injusta de un instituto», ha argumentado.

En el cierre de su intervención, el consejero Galiana ha acusado a la diputada de IU de caer en contradicciones por no haber estado a favor, durante el mandato del Ejecutivo anterior, de ampliar el horario de las clases de religión islámica: «Este gobierno poco tiene de islamófobo y este consejero, menos. ¿Sabe usted quien es el primer consejero que firmó un acuerdo con la comisión islámica en La Rioja? Servidor. Usted está en contra de la religión islámica en las aulas y yo defiendo las clases de religión islmaica, judía, católica..., con plena libertad. Soy un creyente católico y por eso defiendo a los creyentes de otas religiones, porque me identifico con ellos».