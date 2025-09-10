LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Beatriz Arraiz, en una imagen de archivo. S. T.

Arraiz apela al diálogo entre las partes acerca del uso del yihab en el Sagasta

Conrado Escobar también se ha pronunciado al respecto y espera que «la convivencia, que formaba parte de la esencia de la ciudad, siga siendo su característica principal»

EFE

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:24

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha afirmado este miércoles que hay que «hablar y negociar« con todos los involucrados en la situación creada después de que la dirección del Instituto Sagasta de Logroño acerca del uso del velo islámico o yihab.

Arraiz, en declaraciones a los periodistas previas a asistir a la reunión de la Junta de Seguridad Local de Logroño, ha indicado que este tema «está tratándose por las administraciones competentes y parece ser que los centros de estudios tienen capacidad para determinar este tipo de materias».

«A mí lo máximo que me puede preocupar es que la convivencia pueda verse trastocada por este tipo de temas», ha subrayado Arraiz, quien ha añadido que respeta la capacidad que tiene el centro para determinar esta cuestión y ha indicado que habrá que ver cómo se desarrolla el tema.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, al ser preguntado por esta cuestión, ha mostrado su «respeto, como no puede ser de otra manera»; y ha apuntado que espera que «la convivencia, que formaba parte de la esencia de ciudad, siga siendo su característica principal».

