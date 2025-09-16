LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero

Compañeras de Eman: «Le deberían dejar asistir a clase con velo»

Varias alumnas presenciaron el momento en que los profesores le conminaron a quitarse el lunes el pañuelo y finalmente a abandonar el aula

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:27

Los alumnos del IES Sagasta de Logroño entran y salen del instituto por la parte de atrás. La fachada principal, por la que se atisba ... la escalera monumental que sobrevivió del antiguo edificio, solo se usa para los momentos solemnes y para quienes deben entrar para realizar gestiones administrativas o para hablar con los profesores.

