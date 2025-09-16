Compañeras de Eman: «Le deberían dejar asistir a clase con velo»

Los alumnos del IES Sagasta de Logroño entran y salen del instituto por la parte de atrás. La fachada principal, por la que se atisba ... la escalera monumental que sobrevivió del antiguo edificio, solo se usa para los momentos solemnes y para quienes deben entrar para realizar gestiones administrativas o para hablar con los profesores.

Hacia las doce y media, los mayores comienzan a salir al recreo. Algunos van hacia la glorieta o buscan el amparo de algún bar cercano para tomarse un café o un bocadillo. Muchos, sin embargo, se quedan bajo los plataneros, formando corrillos a pocos pasos de la puerta, charlando con las mochilas al hombro. En estos momentos iniciales del curso, no todos se conocen y estas conversaciones apresuradas, entre clase y clase, ayudan a entablar amistad.

Siete compañeras de Eman Akram en el primer curso del Bachillerato Internacional charlan entre ellas a pocos pasos de la puerta de entrada. Este martes no han visto a su compañera. El lunes, sin embargo, presenciaron el momento en que los profesores le conminaron a quitarse el pañuelo y finalmente a abandonar el aula. Parece haber una cierta unanimidad en el grupo.

«Creo que le deberían dejar asistir a clase con el velo», dice una de ellas y las demás asienten. La conversación, inducida por el cronista, se deriva hacia la condición del pañuelo islámico como posible elemento discriminatorio para la mujer. «Eso puede ser así en el país del que procede, pero aquí si ella lo lleva es porque quiere y eso se le debería permitir», zanja otra de sus compañeras. En otros corrillos, formados por alumnos que no comparten clase con Eman, se deslizaban opiniones un tanto divergentes, matices de un problema con muchas aristas.