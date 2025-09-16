LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrada del IES Sagasta Justo Rodríguez

El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo

En aplicación del Reglamento interno del centro, la estudiante no ha podido acceder al instituto al incumplir la normativa de vestuario

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:22

Una estudiante del IES Sagasta de Logroño que insistía en llevar el velo islámico sobre la cabeza no pudo este lunes entrar al instituto al ... incumplir la normativa de vestimenta recogida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del centro educativo. La Consejería fue informada de la decisión una vez aplicada, según indican fuentes del departamento de Educación.

