El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo

Una estudiante del IES Sagasta de Logroño que insistía en llevar el velo islámico sobre la cabeza no pudo este lunes entrar al instituto al ... incumplir la normativa de vestimenta recogida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del centro educativo. La Consejería fue informada de la decisión una vez aplicada, según indican fuentes del departamento de Educación.

Esta situación se produce tras un comienzo agitado de curso, a raíz de la aplicación del punto 80.4 del Reglamento del IES Sagasta, que indica que al alumnado no se permitirá «el uso de gorros, gorras, viseras, capuchas, boinas y similares en el centro» y que concluye: «Jefatura de Estudios podrá instar a un alumno a volver a casa para cambiar su indumentaria por resultar inadecuada». El primer día de clase, cinco alumnas con hiyab (el velo islámico) se lo retiraron antes de entrar al instituto y otras dos fueron conminadas a quitárselo para asistir a la presentación del curso. Así lo hicieron, aunque posteriormente varias asociaciones de inmigrantes y de mujeres musulmanas hicieron público un comunicado para repudiar lo que, a su juicio, era un «atentado contra el derecho a la propia imagen y a la libertad religiosa». El texto enfatizaba que «esta prenda, si bien no es obligatoria, constituye un elemento de identificación religiosa muy importante sin el que algunas mujeres se sienten violentas».

El centro, por su parte, aseguraba que la medida había sido aprobada por el consejo escolar para evitar «agravios comparativos» e «impedir distinciones de cualquier tipo», al tiempo que subrayaba que los servicios jurídicos de Consejería habían certificado que se ajustaba a derecho. También se indicaba que se había avisado con antelación a las familias, extremo que algunos afectados negaron.

Junto al IES Sagasta, en otros cuatro institutos riojanos (los de Calahorra y los dos Arnedo) se prohíbe el velo. Cada centro goza de autonomía para acordar sus reglamentos y la variedad es muy notable. Los hay que prohíben taparse la cabeza «salvo excepciones que serán consideradas individualmente», otros que salvan de manera expresa las prendas religiosas y finalmente quienes no establecen ninguna norma de este cariz.