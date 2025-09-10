Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales

La decisión del IES Sagasta de prohibir la entrada al edificio de las alumnas que lleven pañuelo islámico ha desencadenado una polvareda social. Asociaciones ... de inmigrantes y de mujeres islámicas pusieron el grito en el cielo por lo que consideran una afrenta contra la libertad religiosa de las alumnas y un golpe al sentimiento de las estudiantes. El portavoz de ATIM, Mohammed El Gheryb, recalcaba que llevar el velo «es la identidad de las mujeres musulmanas y no perjudica ni la convivencia ni la integración en el centro». Desde Arabella (Asociación de Mujeres Árabes de La Rioja), su portavoz, Blanca Cortés, glosaba ante los micrófonos de TVR el estupor de muchas madres que se preguntan «qué va a ser de sus hijas»: «Muchas veces no es fácil desarrollar tu personalidad en un instituto; no es fácil que se te prive de ser tú misma».

La dirección del centro, como ya hizo el pasado martes en declaraciones a este periódico, emitió un comunicado para subrayar que la norma se ajusta al Reglamento interno del centro y que «no vulnera derechos fundamentales». En su artículo 80.4, este texto recoge la prohibición de usar «gorros, gorras, viseras, capuchas, boinas y similares en el interior del eficio». Según relata el comunicado, antes de someterlo a votación en el Consejo Escolar, el centro acudió a la Consejería de Educación, que a su vez consultó a los servicios jurídicos «para comprobar que la normativa se ajustaba a derecho». La dirección asegura que la preocupación surgió inicialmente «ante el uso creciente de gorras, capuchas y otras prendas que dificultaban la identificación del alumnado y entorpecían la comunicación entre ellos» y que, con la extensión al velo, se pretendía «que nadie tuviera un motivo de agravio comparativo, teniendo en cuenta además la sensibilidad de los adolescentes en estos aspectos».

Tipos de velo HIYAB CHADOR Pañuelo que deja al descubierto el rostro. Puede ser de colores. Se puede combinar con ropa occidental Deja la cara al descubierto. Negro. Tela semicircular abierta por delante que cubre hasta los pies. KHIMAR BURKA Tiene forma de capa que se extiende hasta la cintura, cubre el pelo, el cuello y los hombros pero deja el rostro al descubierto. Rejilla tupida en la cara para ver y respirar con dificultad. Oculta totamente el cuerpo de la mujer. También cubre sus manos. NIQAB AL-AMIRA Negro, consta de dos partes: velo con abertura en los ojos y túnica que llega a rodillas o pies. No cubre el rostro. Velo de dos piezas. Gorro cerrado de algodón y bufanda similar a un tubo. SHAYLA No cubre el rostro. Bufanda larga rectangular. Enrollado alrededor de la cabeza y sujetado en los hombros. Tipos de velo HIYAB CHADOR Pañuelo que deja al descubierto el rostro. Puede ser de colores. Se puede combinar con ropa occidental Deja la cara al descubierto. Negro. Tela semicircular abierta por delante que cubre hasta los pies. KHIMAR BURKA Tiene forma de capa que se extiende hasta la cintura, cubre el pelo, el cuello y los hombros pero deja el rostro al descubierto. Rejilla tupida en la cara para ver y respirar con dificultad. Oculta totamente el cuerpo de la mujer. También cubre sus manos. NIQAB AL-AMIRA Negro, consta de dos partes: velo con abertura en los ojos y túnica que llega a rodillas o pies. No cubre el rostro. Velo de dos piezas. Gorro cerrado de algodón y bufanda similar a un tubo. SHAYLA No cubre el rostro. Bufanda larga rectangular. Enrollado alrededor de la cabeza y sujetado en los hombros. Tipos de velo HIYAB CHADOR KHIMAR BURKA NIQAB AL-AMIRA SHAYLA Pañuelo que deja al descubierto el rostro. Puede ser de colores. Se puede combinar con ropa occidental Deja la cara al descubierto. Negro. Tela semicircular abierta por delante que cubre hasta los pies. Tiene forma de capa que se extiende hasta la cintura, cubre el pelo, el cuello y los hombros pero deja el rostro al descubierto. Rejilla tupida en la cara para ver y respirar con dificultad. Oculta totamente el cuerpo de la mujer. También cubre sus manos. Negro, consta de dos partes: velo con abertura en los ojos y túnica que llega a rodillas o pies. No cubre el rostro. Velo de dos piezas. Gorro cerrado de algodón y bufanda similar a un tubo. No cubre el rostro. Bufanda larga rectangular. Enrollado alrededor de la cabeza y sujetado en los hombros.

El IES Sagasta afirma que la normativa «fue aprobada por el Consejo Escolar» y se fundamenta «en la mejora en la convivencia en el centro, impidiendo distinciones de cualquier tipo y potenciando un encuentro entre todo nuestro alumnado, sea cual sea su procedencia». La prohibición rige solo dentro del centro y, de hecho, ayer las alumnas que lo deseaban pudieron llevarlo durante la excursión que todos los estudiantes y profesores del IES realizaron al parque de La Grajera.

Diversidad de criterios

La decisión de permitir o no el velo islámico corresponde a cada centro. En el año 2020, bajo el Gobierno de Concha Andreu, la Consejería de Educación emitió una recomendación en la que, en aras de la «educación inclusiva», se aconsejaba «no impedir la escolarización a las alumnas que porten pañuelo en la cabeza» y se reclamaba a los institutos que contemplaban esa prohibición que revisasen sus protocolos. No obstante, aunque ese texto sigue vigente, el departamento que ahora dirige Alberto Galiana insiste en que la recomendación no tiene poder normativo alguno, al contrario que los respectivos reglamentos de organización y funcionamiento (ROF) de los centros educativos, que sí son de obligado cumplimiento.

Y aquí la variedad es absoluta. Tanto los dos institutos de Calahorra como los de Arnedo prohíben el velo en sus aulas, al igual que cualquier otra prenda que cubra la cabeza. En el ROF del insituto arnedano Virgen del Vico se menciona expresamente al señalar la obligación de «vestir de forma decorosa dentro del centro, acorde con la actividad educativa a realizar y no cubrirse la cabeza con gorra, sombrero, pasamontañas, pañuelo o cualquier otra prenda, salvo prescripción médica». El Sagasta se acaba de unir a este elenco.

En otros dos, aunque rige la misma prohibición, se abre la mano a ciertas excepciones individuales. Así sucede en los IES Valle del Oja (Santo Domingo) y Tomás Mingot (Logroño), en cuyo Reglamento se puede leer: «En el interior del edificio no se permitirá el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que cubra la cabeza, salvo excepciones autorizadas por la dirección del centro, con el consenso del Consejo Escolar». Nada se dice, eso sí, de la naturaleza de esas excepciones.

En el otro fiel de la balanza se sitúan institutos que ni siquiera se plantean requisitos de este tipo. Sucede así, por ejemplo, en el IES Batalla de Clavijo: «Aquí respiramos un ambiente de total libertad de etnias, religiones, etc., y no hemos tenido nunca ningún problema, ni con el alumnado ni con los profesores», señala su directora, Carmen Herreros. De la misma opinión son el IES Gonzalo de Berceo de Alfaro, en cuya zona de acción hay numerosa población de origen emigrante. «No tenemos restricciones y tampoco hemos tenido problemas con eso», subraya su director, Juan Ramón Villodas.

Hay institutos que incluso amparan expresamente el uso del pañuelo islámico y lo diferencian del empleo de gorras o capuchas. «No se exhibirá la ropa interior y no se utilizará ningún tipo de prenda que cubra la cabeza en todo el recinto escolar, a excepción del 'hijab' o elementos de índole religiosa», explicita el Reglamento del IES Escultor Daniel. En el Rey Don García de Nájera las excepciones son mucho más amplias: «Recuerda que no puedes entrar en el recinto escolar con la cabeza cubierta si no es por motivos de salud, religiosos o culturales».

Ante un panorma tan confuso, Gustavo Navas, presidente del sindicato de profesores Anpe, reclama un esfuerzo de homogenización: «No estamos ni a favor ni en contra porque no se ponen de acuerdo ni los juristas, pero sí pedimos un debate sosegado y una norma clara al respecto, tanto para alumnos como para docentes. Es algo que la Administración tiene que afrontar».

La polémica seguramente proseguirá y quizá salte a la arena política. Dos formaciones parlamentarias ya sacaron ayer sendos comunicados para fijar su posición: IU calificó la decisión del Sagasta de «islamofobia institucional» y Vox reclamó a la Consejería que impusiera la prohibición del velo en todos los centros.