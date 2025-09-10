LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero

Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales

Los diecinueve IES de La Rioja optan por regulaciones que van de la prohibición total a la protección expresa del 'hiyab'

Pío García

Pío García

Logroño

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:57

La decisión del IES Sagasta de prohibir la entrada al edificio de las alumnas que lleven pañuelo islámico ha desencadenado una polvareda social. Asociaciones ... de inmigrantes y de mujeres islámicas pusieron el grito en el cielo por lo que consideran una afrenta contra la libertad religiosa de las alumnas y un golpe al sentimiento de las estudiantes. El portavoz de ATIM, Mohammed El Gheryb, recalcaba que llevar el velo «es la identidad de las mujeres musulmanas y no perjudica ni la convivencia ni la integración en el centro». Desde Arabella (Asociación de Mujeres Árabes de La Rioja), su portavoz, Blanca Cortés, glosaba ante los micrófonos de TVR el estupor de muchas madres que se preguntan «qué va a ser de sus hijas»: «Muchas veces no es fácil desarrollar tu personalidad en un instituto; no es fácil que se te prive de ser tú misma».

Espacios grises

