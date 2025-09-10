El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»

Pío García Logroño Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:10 | Actualizado 16:53h. Comenta Compartir

La prohibición de asistir a las clases del IES Sagasta con velo islámico ha levantado una polvareda importante, tras las quejas de varias asociaciones de inmigrantes que cuestionaban la legalidad de la medida. En un comunicado hecho público hace unos minutos, la dirección, como ya hizo ayer en conversación con este periódico, subraya que la norma se ajusta al Reglamento interno del centro y que «no vulnera derechos fundamentales». En su artículo 80.4, este texto recoge la prohibición de usar «gorros, gorras, viseras, capuchas, boinas y similares en el interior del eficio».

Según relata el comunicado, antes de someterlo a votación en el Consejo Escolar, el centro acudió a la Consejería de Educación, que a su vez consultó a los servicios jurídicos «para comprobar que la normativa se ajustaba a derecho». La dirección asegura que la preocupación surgió inicialmente «ante el uso creciente de gorras, capuchas y otras prendas que dificultaban la identificación del alumnado y entorpecían la comunicación entre ellos» y que, con la extensión al velo, se pretendía «que nadie tuviera un motivo de agravio comparativo, teniendo en cuenta además la sensibilidad de los adolescentes en estos aspectos».

El IES Sagasta afirma que la normativa «fue aprobada por el Consejo Escolar» y se fundamenta «en la mejora en la convivencia en el centro, impidiendo distinciones de cualquier tipo y potenciando un encuentro entre todo nuestro alumnado, sea cual sea su procedencia». La prohibición rige solo dentro del centro y, de hecho, hoy, las alumnas que lo han deseado han podido llevarlo durante la excursión que todos los estudiantes y profesores del IES han realizado al parque de La Grajera.

Finalmente, la dirección del Sagasta subraya que no es el único centro de La Rioja con una norma similar. Prohibiciones similares rigen en los dos institutos de Calahorra y de Arnedo, aunque no el IES Berceo de Alfaro, por ejemplo, donde la presencia del velo en las aulas es tolerada.

Con este comunicado, la dirección del centro sale al paso de las críticas que han vertido varias asociaciones de inmigrantes (entre ellas ATIM, Arabella o AMIN), que han insistido en el perjucio que, a su entender, causa a las alumnas obligarles a prescindir de un atuendo que «forma parte de su identidad».

