LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fiesta del final del Ramadán en Las Norias Sonia Tercero

Un «recato» diferente para hombres y para mujeres

¿Rasgo identitario o discriminación machista? El Corán no impone el velo, pero la tradición ha ido moldeando el mensaje

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:23

El Corán es un texto muy rico pero confuso. No se trata de una narración cronológica, sino que los fragmentos se ordenan según su extensión, ... de mayor a menor, como era costumbre en la Antigüedad. Tampoco está compuesto todo en la misma época y esa variedad se percibe en el tono de las suras (capítulos): unas son poéticas y espirituales, otras parecen meras reglamentaciones y las hay incluso feroces. Si alguien lo abre buscando alguna norma que exija claramente a las mujeres el uso del velo se llevará un chasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  3. 3

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  4. 4

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  5. 5 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  6. 6 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  7. 7 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9 El enfado de las calderetas o los recibos del agua, en el Teléfono del lector
  10. 10 Hostelería Riojana considera «desproporcionada» la prohibición de fumar en terrazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un «recato» diferente para hombres y para mujeres

Un «recato» diferente para hombres y para mujeres