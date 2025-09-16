La Rioja Martes, 16 de septiembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

Eman Akram es alumna de Bachillerato Internacional del IES Sagasta, es musulmana y cubre su pelo con el velo islámico. Este lunes se le negó la entrada en el centro porque lo llevaba puesto y no quiso retirárselo, a pesar de que inclumplía la norma de vestimenta recogida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). «Me niego a quitarme el pañuelo, no voy a quitármelo. No voy lo voy a hacer por voluntad propia, porque me siento ya como si estuviera desnuda», explica a TVR sobre la sensación que sentiría si no llevase esta prenda.

«La directora me dijo que era prácticamente una expulsión directa. Me pidió que fuera al despacho y que pudiese hablar con mis padres, que si sabían lo que estaba haciendo», relata. Precisamente sobre sus padres asegura que ellos le han indicado que «haga lo que quiera hacer», «quitármelo, no quitármelo, luchármelo, callarme...». Me han dicho «estamos contigo, tú decides». «Yo les dije que tengo dos derechos, el de la educación y el de la libertad religiosa», recuerda sobre la conversación. «No me pueden limitar uno por el otro, tiene que ser ilegal», añadió.

«Nadie me está obligando a llevar el pañuelo, si no la semana pasada no me lo habría quitado»

«Mis padres me han dicho que haga lo que quiera. Yo les dije que tengo dos derechos, a la educación y el de la libertad religiosa»

«La directora práctimente me expulsó», resume la joven. «Ya me ha explicado que si accedo el tercer día con el velo al instituto se me abriría un expediente y me podrían sacar del Bachillerato Internacional», detalla. «Mi educación está en juego», afirma preocupada porque, además, esta situación «puede tener muchas consecuencias para el futuro».

Para Eman es importante defender que «nadie la está obligando a llevar el pañuelo» y argumenta que «si no la semana pasada no me lo habría quitado, pero después de tener la experiencia -que ella describe como «humillante»- he decidido que no lo puedo hacer». Afirma que se dijo a sí misma, «oye Eman, que no lo puedes hacer, toma postura y haz algo».

«Soy consciente de las consecuencias»

Comenta la joven estudiante que le han llamado desde el insituto. «Me han preguntado que qué tal estaba, les he dicho que fatal, que estuve en Urgencias por la noche y que no podía acudir». «Mañana, miércoles, tengo pensado ir al instituto y ya veré. Si me expulsan me pueden abrir el expediente, pero tampoco quiero dejar mi lucha, haremos manifestaciones, protestas... a ver lo que hago». «También he presentado quejas al instituto y al consejero de Educación», revela. «Después de la respuesta de la consejería, a ver lo que hacemos».

«Soy consciente de las consecuencias que puedo tener. Igual lo paso mal en el instituto, igual me expulsan, igual me quedo sin el Bachillerato Internacional, pero quiero luchar mi lucha, el velo islámico, para que no lo prohíban en otros centros y otras mujeres no tengan que sentir lo que yo estoy sintiendo», concluye.