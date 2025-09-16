LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero

FAPA pide levantar la prohibición del hiyab tras «haber creado un problema donde no lo había»

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos señala que esta determinación provocará que las niñas que no puedan acudir al IES Sagasta, el único centro que imparte Bachillerato Internacional, deberán integrarse en otros de Logroño

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:01

La Federación de AMPAS ha difundido esta noche un comunicado para reclamar al IES Sagasta «la vuelta a la normalidad, que era lo que existía el curso pasado». FAPA Rioja asegura no tener constancia alguna de que el uso del velo islámico «haya generado algún tipo de problema de convivencia en ningún centro de La Rioja», por lo que «la prohibición del IES Sagasta de utilizar el hiyab en sus instalaciones y el debate posterior que se ha creado a nivel social es gratuito y carece de sentido, al no haber ninguna problemática previa».

La FAPA menciona que la estudiante está matriculada en el Bachillerato Internacional, unos estudios que solo se pueden realizar en el IESSagasta, «por lo que la decisión de prohibir el hiyab dejará sin opciones de elección de esta alternativa a algunas familias». Los padres y madres de alumnos consideran que esa medida sería además contraria a los principios que guian la Organización del Bachillerato Internacional, que expresamente señala que fomentan «el entendimiento y el respeto intercultural», así como el que los estudiantes «entiendan que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto».

Finalmente, la FAPA considera que este veto «no es el mejor modelo a seguir dentro de la línea de trabajo de mejora de la convivencia emprendida desde toda la comunidad educativa yla Consejería de Educación». «Consideramos –prosigue el comunicado– que se ha creado un problema y un debate donde no lo había y donde todas las partes saldrán perdiendo». La FAPApide, por lo tanto, levantar el veto al pañuelo islámico y aplicarse en resolver «los verdaderos problemas», como la salud mental de los adolescentes o el abandono escolar.

