Fachada principal del IES Sagasta Juan Marín

Un informe de la Clínica Jurídica de la UR considera ilegal prohibir el velo

Según el estudio, el reglamento de un centro educativo no puede «limitar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa»

Pío García

Pío García

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:12

La prohibición del velo islámico a las alumnas del IES Sagasta no solo ha despertado opiniones encontradas en el centro educativo, sino que ha ... tenido un considerable impacto en la sociedad riojana. No es el primer instituto que lo veta –hay cinco–, pero sí el que ha generado una mayor polémica tras la protesta de varias asociaciones de inmigrantes y de mujeres musulmanas. El AMPA del centro solicitó un informe a la Clínica Jurídica y de Intervención Social de la UR para conocer su opinión sobre la legalidad y la oportunidad de la medida.

