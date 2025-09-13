Las 10 conclusiones principales del informe 'Autonomía de los centros educativos y libertad religiosa'

El informe de la Clínica Jurídica y de Intervención Social de la UR, solicitado por el AMPA del IES Sagasta y titulado 'Autonomía de los centros educativos y libertad religiosa', incorpora un resumen con sus diez conclusiones principales, tanto jurídicas como sociales. Los autores del estudio son cuatro alumnos del grado en Derecho (Manal Bagy, Amal Banloukilia, Issa Raed Ismail Mahmoud e Izaro Martínez) y tres de Trabajo Social (Safiya Meziane, Vanesa Neagu, Samuel Santos), con la tutoría de Juan Ocón, profesor de Derecho Constitucional, David San Martín, profesor de Derecho Administrativo y Ana María Vega, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado.

1 La norma

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de los centros educativos tiene naturaleza jurídica subordinada y no puede limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa sin respaldo legal superior.

2 El velo

El uso del velo constituye una manifestación de la libertad religiosa, con profundo significado espiritual, cultural y personal para muchas mujeres musulmanas.

3 Neutralidad

La aconfesionalidad del Estado español implica neutralidad, no hostilidad hacia las religiones. Prohibir símbolos religiosos personales en centros públicos contradice este principio.

4 Proporcionalidad

Cualquier restricción a derechos fundamentales debe estar prevista por ley, ser necesaria y proporcional al fin que persigue. El ROF no cumple estos requisitos.

5 Jurisprudencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconocen el derecho a portar símbolos religiosos como parte de la libertad de creencias, siempre que no afecten a la seguridad o al orden público.

6 Educación

Prohibir el velo puede vulnerar el derecho a la educación, al impedir el acceso igualitario al sistema educativo y generar discriminación.

7 Consecuencias

La prohibición puede provocar estigmatización, exclusión, ansiedad y abandono escolar, afectando negativamente la autoestima y el bienestar de las estudiantes.

8 Convivencia

Las normas de convivencia deben promover la inclusión y el respeto a la diversidad. La prohibición del velo contradice estos principios y fomenta la discriminación.

9 Alternativas

Valencia y el País Vasco han adoptado normativas que permiten el velo el centros educativos, promoviendo la inclusión.

10 Vías jurídicas

Existen mecanismos legales para impugnar la prohibición del velo.