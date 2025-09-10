IU califica de «inadmisible» que se impida el acceso a clase a alumnas por llevar el yihab La formación responsabiliza a la Consejería de Educación de lo ocurrido «por permitir que cada centro aplique normas arbitrarias que acaban generando discriminación»

La Rioja Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:39

Izquierda Unida se ha pronunciado sobre el conflicto suscitado por el uso del velo islámico en el instituto Sagasta, de Logroño. La formación considera «inadmisible» que tanto ese centro educativo como otros «impidan el acceso a clase a varias alumnas» por llevar el yihab y responsabiliza a la Consejería de Educación de lo sucedido. «Por permitir que cada centro aplique norma arbitrarias que acaban generando discriminación», se apostilla en una nota.

«Esto no es neutralidad religiosa, es islamofobia institucional», afirma Marcos García, responsable de la red de Educación de IU La Rioja. «Si el objetivo es sacar la religión del aula, entonces saquemos todas, empezando por eliminar la asignatura de religión católica. Mientras no se haga, aplicar esta supuesta 'neutralidad religiosa' solo contra las alumnas musulmanas es profundamente injusto», añade.

IU denuncia que esta decisión, amparada por un reglamento específico del centro, rompe una convivencia escolar «consolidada durante años y fuerza a muchas familias a cambiar de centro, favoreciendo la segregación escolar y la guetificación por razones religiosas». Además, García recalca que la Consejería «se lava las manos» al respecto, mientras permite que «cada centro haga la guerra por su cuenta». «Lo que necesitamos es una norma clara que garantice los derechos de todo el alumnado en condiciones de igualdad, no excusas para dejar que unos centros discriminen y otros no», añade García. «Si de verdad queremos un debate serio sobre la separación entre religión e instituciones públicas, tengámoslo, pero no utilicemos esa excusa para justificar la islamofobia, el racismo o la discriminación cultural», apostila.

Por todo ello, Izquierda Unida exige a la Consejería que actúe de inmediato para garantizar el derecho a la educación de las alumnas afectadas y a frenar esta deriva discriminatoria. «No puede seguir abriendo la puerta a medidas que fracturan la escuela pública, fomentan la segregación y vulneran derechos fundamentales bajo la apariencia de neutralidad», remata García.