Decenas de estudiantes se concentran en apoyo de Eman Alumnos del Sagasta aprovechan el segundo recreo de la jornada para pedir el final de la prohibición del velo

Pío García Logroño Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

Decenas de estudiantes del IES Sagasta se han concentrado en apoyo de Eman Akram, la alumna de Bachillerato Internacional obligada a acudir a clase sin el pañuelo islámico. Un portavoz del grupo, Anibal San Martín, ha leído un comunicado para defender el derecho de las estudiantes musulmanas a llevar puesto el velo islámico.

Ampliar

Asimismo, algunos participantes han repartido pasquines con una frase de Práxedes Mateo Sagasta: «Cuando se cierran las puertas de la justicia, se abren las de la revolución». «Ser quien eres está prohibido», se leía también.

La estudiante afectada, Eman Akram, ha decidido entrar este miércoles a clase sin el velo para evitar la expulsión, pero sigue manifestando su deseo de luchar en todas las instancias posibles por lo que considera su identidad y «sus derechos religiosos».

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Temas

Logroño

Xenofobia

IES