Decenas de estudiantes se concentran en apoyo de Eman

Alumnos del Sagasta aprovechan el segundo recreo de la jornada para pedir el final de la prohibición del velo

Pío García

Pío García

Logroño

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:35

Decenas de estudiantes del IES Sagasta se han concentrado en apoyo de Eman Akram, la alumna de Bachillerato Internacional obligada a acudir a clase sin el pañuelo islámico. Un portavoz del grupo, Anibal San Martín, ha leído un comunicado para defender el derecho de las estudiantes musulmanas a llevar puesto el velo islámico.

Asimismo, algunos participantes han repartido pasquines con una frase de Práxedes Mateo Sagasta: «Cuando se cierran las puertas de la justicia, se abren las de la revolución». «Ser quien eres está prohibido», se leía también.

Compañeras de Eman: «Le deberían dejar asistir a clase con velo»

Compañeras de Eman: «Le deberían dejar asistir a clase con velo»

FAPA pide levantar la prohibición del hiyab tras «haber creado un problema donde no lo había»

FAPA pide levantar la prohibición del hiyab tras «haber creado un problema donde no lo había»

La estudiante afectada, Eman Akram, ha decidido entrar este miércoles a clase sin el velo para evitar la expulsión, pero sigue manifestando su deseo de luchar en todas las instancias posibles por lo que considera su identidad y «sus derechos religiosos».

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

