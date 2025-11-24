Las noticias imprescindibles
La Rioja
Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:40
Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
La víctima, un vizcaíno de 75 años que viajaba solo, ha quedado atrapado en el vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos
La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
Los restaurantes de la región cuelgan el cartel de 'completo' para recibir a empresas, colectivos y grupos de amigos
Salud
La prevención, el motor que llena la cola de la vacuna de la gripe
El Hospital San Pedro inicia su campaña sin cita previa, disponible hasta el viernes, ante el adelanto de los virus respiratorios en la región
La Rioja
Un 25N de elección: movilización y marcha a la misma hora en Logroño
La Plataforma 8M convoca una concentración en El Espolón (19.00 horas) mientras que Feministas de La Rioja comenzará en ese momento una marcha desde la plaza del Mercado
Programación
Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
El encendido de la iluminación navideña se realizará el jueves, 4 de diciembre, a las 18.30 horas en la plaza del Mercado
Sociedad
Un programa de Médicos del Mundo logra la inserción laboral de 64 mujeres prostituidas en La Rioja
La organización, que trabaja con más de 350 casos al año, destaca «la invisibilidad» de la prostitución en la comunidad
Vino
Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
La bodega de Haro aspira a construir «relaciones transparentes y orientadas a largo plazo» con los agricultores elegidos en esta iniciativa
Educación
La Rioja convocará 63 becas de investigación durante 2026
Lo ha anunciado Gonzalo Capellán antes de presidir la reunión del Consejo Riojano de Ciencia, Tecnología
Juicio al fiscal
El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
Álvaro García Ortiz, en una carta remitida a Bolaños, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer»
Tribunales
La Audiencia Nacional juzgará a Jordi Pujol pese a los informes sobre el deterioro de su salud
El tribunal no archiva la causa contra el expresidente de la Generalitat, que podrá seguir la vista desde casa
Mundo
Taiwán y Venezuela, los nuevos frentes de guerra que han abierto las superpotencias mundiales
Los procesos penales contra James Comey y la ex fiscal general de Nueva York Letitia James quedan desestimados
Fútbol | SDL
«Sufrí mucho», asegura Jesús Félix Espinosa sobre su estreno en el palco de Las Gaunas
El director deportivo y el entrenador de la SDL coinciden en opinar que la llegada del nuevo presidente «no supone un cambio brusco» en el club
