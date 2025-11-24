Las noticias imprescindibles Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad de este lunes

La Rioja Lunes, 24 de noviembre 2025

Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio

La víctima, un vizcaíno de 75 años que viajaba solo, ha quedado atrapado en el vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos

La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas

Los restaurantes de la región cuelgan el cartel de 'completo' para recibir a empresas, colectivos y grupos de amigos

Salud La prevención, el motor que llena la cola de la vacuna de la gripe

El Hospital San Pedro inicia su campaña sin cita previa, disponible hasta el viernes, ante el adelanto de los virus respiratorios en la región

La Rioja Un 25N de elección: movilización y marcha a la misma hora en Logroño

La Plataforma 8M convoca una concentración en El Espolón (19.00 horas) mientras que Feministas de La Rioja comenzará en ese momento una marcha desde la plaza del Mercado

Programación Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito

El encendido de la iluminación navideña se realizará el jueves, 4 de diciembre, a las 18.30 horas en la plaza del Mercado

Sociedad Un programa de Médicos del Mundo logra la inserción laboral de 64 mujeres prostituidas en La Rioja

La organización, que trabaja con más de 350 casos al año, destaca «la invisibilidad» de la prostitución en la comunidad

Vino Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable

La bodega de Haro aspira a construir «relaciones transparentes y orientadas a largo plazo» con los agricultores elegidos en esta iniciativa

Educación La Rioja convocará 63 becas de investigación durante 2026

Lo ha anunciado Gonzalo Capellán antes de presidir la reunión del Consejo Riojano de Ciencia, Tecnología

Juicio al fiscal El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, en una carta remitida a Bolaños, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer»

Tribunales La Audiencia Nacional juzgará a Jordi Pujol pese a los informes sobre el deterioro de su salud

El tribunal no archiva la causa contra el expresidente de la Generalitat, que podrá seguir la vista desde casa

Mundo Taiwán y Venezuela, los nuevos frentes de guerra que han abierto las superpotencias mundiales

Los procesos penales contra James Comey y la ex fiscal general de Nueva York Letitia James quedan desestimados

Fútbol | SDL «Sufrí mucho», asegura Jesús Félix Espinosa sobre su estreno en el palco de Las Gaunas

El director deportivo y el entrenador de la SDL coinciden en opinar que la llegada del nuevo presidente «no supone un cambio brusco» en el club

