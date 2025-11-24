Un 25N de elección: movilización y marcha a la misma hora en Logroño La Plataforma 8M convoca una concentración en El Espolón (19.00 horas) mientras que Feministas de La Rioja comenzará en ese momento una marcha desde la plaza del Mercado

Responsables de partidos y sindicatos que forman la Plataforma 8M y que este lunes han leído el manifiesto de la concentración del 25N.

Víctor Soto Logroño Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:11

El Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres se va a celebrar en Logroño con diversidad de actos y hasta con contraprogramación. Los dos eventos principales, uno convocado por la Plataforma 8M (CC OO, UGT, USO, IU, PSOE y Mujeres Progresistas) y el otro por Feministas de La Rioja coincidirán en horas porque no se ha podido llegar a un acuerdo para que no se solapasen.

A las 19.00 horas del martes, El Espolón vivirá la ya tradicional concentración, con una performance en recuerdo de las mujeres asesinadas este año, y la lectura del manifiesto titulado 'Rompe tu silencio y alza la voz'. Esta mañana portavoces de todas las organizaciones han leído esa proclama global, que ha ido de lo general a lo particular y que ha recordado a todas las víctimas de la violencia: mujeres mayores, jóvenes, con discapacidad, en situación de prostitución, en zona bélica... «Debemos recordar a las víctimas y acompañar a los supervivientes», han leído las portavoces.

En el texto se carga contra «la desfachatez de la ultraderecha» por negar la violencia de género, la necesidad reforzar la educación en igualdad o la exigencia de instaurar protocolos para evitar agresiones sexuales en centros educativos, lugares de trabajo... y también se reclama la legislación sobre la violencia vicaria que es «un clamor social» y que debe ser aprobada «de forma urgente».

«Debemos presentar tolerancia cero contra la violencia de género», han recalcado, exigiendo también que «se ponga el foco en los agresores, no en las víctimas» para acabar con un machismo todavía presente en gran parte de la sociedad. «Trabajemos entre todas y todos para evolucionar dejando atrás esta herencia machista, y eduquemos dando ejemplo a nuestra infancia y juventud, en el respeto, la igualdad y la libertad», concluye el manifiesto.

«Perspectiva abolicionista»

Este martes, Feministas de La Rioja ha convocado su movilización principal también a las 19.00 horas, pero en la plaza del Mercado. Desde allí llevarán a cabo una marcha por el centro de la capital en la que se defenderá «una perspectiva abolicionista» y una «auténtica agenda feminista».

«En esta marcha alzaremos la voz en defensa de los derechos de todas las mujeres y niñas en todo el mundo, y especialmente recordamos a las menores tuteladas explotadas sexualmente. Igualmente, queremos dejar claro que la pornografía no es ficción y la prostitución no es trabajo. Estas prácticas, cada vez más normalizadas, representan distintas formas de violencia extrema que sufrimos por el mero hecho de ser mujeres», explican en una nota de prensa.

Actividades en toda La Rioja

Además de estas dos convocatorias en Logroño, que se completan con otras actividades a lo largo de la jornada, decenas de municipios en La Rioja llevarán a cabo iniciativas para conmemorar este 25N. En Calahorra, por ejemplo, a las 10.00 horas se abrirá en el centro joven la exposición 'Red Vecinal', a la misma hora en el Mercadal se realizará la actividad 'Mapa de las emociones', organizado por el centro de salud, y a mediodía se leerá el manifiesto de la jornada en el porche del Ayuntamiento.

En Alfaro, a mediodía diversos escolares leerán el manifiesto del 25N y, posteriormente, visitarán la exposición 'Doce' junto al escultor Emilio San Andrés. Por su parte, en Arnedo, el Cervantes se abrirá para alumnos de Bachillerato y otras modalidades que podrán disfrutar de la obra 'Segaremos ortigas con los tacones'. A las 19.30 horas, el palacio de La Baronesa se iluminará de morado y desde ese lugar se leerá el manifiesto.

En Lardero, mientras, a las 11.00 y las 11.30 se leerán los manifiestos en los colegios Villa Patro y González Gallarza; a mediodía se entregarán los premios del II Concurso literario contra la violencia de género y a las 18.00 horas se repartirá chocolate en el hogar del jubilado.