LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Tercero

La Rioja convocará 63 becas de investigación durante 2026

Lo ha anunciado Gonzalo Capellán antes de presidir la reunión del Consejo Riojano de Ciencia, Tecnología

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:54

Comenta

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha apostado este lunes por la promoción del talento de alta cualificación a través de ... la convocatoria el próximo año de 63 contratos de investigación en la administración pública, un 80 por ciento más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  3. 3

    Diez años de huevos camperos
  4. 4

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  5. 5

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  6. 6 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  7. 7 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa
  8. 8

    Con aroma a fútbol histórico
  9. 9

    «Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»
  10. 10 La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja convocará 63 becas de investigación durante 2026

La Rioja convocará 63 becas de investigación durante 2026