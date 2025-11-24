La Rioja convocará 63 becas de investigación durante 2026

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha apostado este lunes por la promoción del talento de alta cualificación a través de ... la convocatoria el próximo año de 63 contratos de investigación en la administración pública, un 80 por ciento más.

Capellán ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de presidir la reunión del Consejo Riojano de Ciencia, Tecnología e Investigación, en el que se ha cerrado el balance de 2024, en el que se superó un gasto de 125 millones de euros, con un incremento del 33 % en recursos destinados a I+D+i, una «cifra récord», según informa la agencia EFE.

Ha resaltado las inversiones previstas en el presupuesto para 2026 destinadas a infraestructuras tecnológicas, como el nuevo centro TechRioja.

El presidente riojano ha insistido en la apuesta «decidida» de su Gobierno por la I+D+i como «motor de desarrollo del progreso y del crecimiento de la región en el futuro», porque no se puede crecer a nivel socioeconómico sin un potente sistema de investigación, desarrollo e innovación.

Ha defendido la colaboración y el impulso de la administración hacia el resto del ecosistema, como los 2 millones de euros transferidos al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) y FUDin, que son el primer centro tecnológico privado especializado en el sector agroalimentario de España.

En este sentido, ha aludido al apoyo «estratégico» prestado al clúster de las industrias agroalimentarias de La Rioja, junto con Navarra, para seguir creciendo en I+D+i.

Entre otros proyectos que están en marcha, ha aludido al nuevo Centro Nacional de Tecnologías del Envase y del Embalaje de Calahorra, donde hay contratación de personal especializado de laboratorio y equipamiento científico de tecnología, para poner en marcha proyectos.

También ha citado el respaldo autonómico al Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR), el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH) y a los clústers, como el de automoción y AERTIC, que reúne a las empresas tecnológicas y colabora en la puesta en marcha del centro de investigación del dato.

Capellán ha agregado que la Universidad de La Rioja (UR) es otro de los grandes centros de producción, ciencia e innovación, donde se ha hecho una apuesta «histórica», con una renovación de todo el equipamiento científico y tecnológico.

Todos estos proyectos se apoyan en «talento con alta cualificación», con 14 contratos en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) para becas predoctorales y postdoctorales.