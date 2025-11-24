Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable La bodega de Haro aspira a construir «relaciones transparentes y orientadas a largo plazo» con los agricultores elegidos en esta iniciativa

Bodegas Muga ha anunciado la apertura de un proceso de contacto y análisis dirigido a viticultores de Rioja Alta interesados en evaluar la viabilidad y el potencial de sus viñedos para integrarse como proveedores en el proyecto vitivinícola que desarrolla la bodega.

Esta iniciativa, ha explicado la compañía, se enmarca en el compromiso histórico de Bodegas Muga con «la excelencia, el respeto al terruño y la búsqueda de viñedos capaces de aportar identidad, equilibrio y la máxima calidad a los vinos».

«Rioja Alta es parte fundamental de nuestra forma de entender el vino. Queremos iniciar una colaboración con viticultores que compartan nuestros valores: respeto por la vid, manejo responsable del viñedo y una apuesta decidida por la calidad», señala la bodega.

Con este objetivo, Bodegas Muga hace una invitación a los viticultores de la zona a mostrar su interés para analizar conjuntamente el potencial agronómico y cualitativo de sus parcelas, así como su proyección a futuro dentro de un marco de colaboración «estable y de largo plazo».

La compañía explicó que de cara a poder ofrecer una mejor gestión y protección de los datos, los agricultores interesados deberán realizar el primer contacto únicamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico: seleccion.viticultores@bodegasmuga.com Bodegas Muga se compromete «a evaluar cada propuesta de manera individual, con absoluta confidencialidad y con el objetivo de construir relaciones estables, transparentes y orientadas al largo plazo».

Bodegas Muga es una de las referencias claves del Barrio de la Estación de Haro. Fueron fundadas por Isaac Muga Martínez en 1932. En la actualidad la bodega está ubicada en un caserón riojano en el corazón vinícola de Haro. En el campo del enoturismo, Muga inaugura en 2008 el Espacio Torre Muga, que consta de tres plantas coronadas por el elemento exento y diferencial de esta bodega y su familia: La Torre Muga.