Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio

Un hombre ha fallecido en la mañana de este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la AP-68 en La Rioja Alta. Según ha informado la Guardia Civil, el conductor, un guipuzcoano de 75 años, era el único ocupante del vehículo, que se ha salido de la vía a poco más de un kilómetro de la entrada al área de servicio de San Asensio.

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha informado de que el suceso se ha producido a las 9.47 horas, cuando un turismo Hyundai que circulaba en dirección Bilbao se ha salido de la carretera en el kilómetro 98,3, en una pronunciada curva, lo que ha causado la muerte del conductor, un hombre vecino de Ergoien, núcleo de población de Oyarzun (Guipúzcoa). Al lugar del accidente han acudido patrullas de la Guardia Civil y Bomberos del CEIS, ya que el fallecido ha quedado atrapado dentro del vehículo y ha tenido que ser excarcelado.

Novena víctima mortal

Esta es la novena víctima mortal en las carreteras riojanas en el presente año 2025 y la segunda en la AP-68, que iguala en fallecidos a la N-111, con dos. La primera víctima, un hombre de 87 años, se produjo el 9 de enero en un accidente en la A-12 mientras era trasladado en ambulancia del Hospital San Pedro a su casa en Navarrete. Después, un joven de 21 años murió el 18 de enero en la N-111 a su paso por Lardero. El tercer fallecido fue un motorista de 66 años, el 11 de febrero, en la N-111, en Viguera. El cuarto, un peatón de 33 años, murió atropellado el 11 de marzo en la LR-321, entre Huércanos y Nájera. Más tarde, el 15 de agosto, una joven de 17 años de Rincón de Olivedo falleció en un accidente en la LR-289, entre Alfaro y Cervera del Río Alhama. La sexta víctima mortal fue un joven burgalés que el 22 de agosto se salió de la vía en la AP-68 a su paso por Haro. El séptimo muerto fue otro peatón, un hombre de 40 años que el 5 de octubre fue atropellado en la circunvalación de Logroño cuando trataba de cruzar la misma a pie, resultó herido y falleció días después en el Hospital San Pedro de Logroño. Y el octavo y, hasta este lunes, último fallecido en las carreteras riojanas fue un hombre de 75 años el 2 de noviembre en la N-232, en Foncea.

Por otra parte, cabe recordar que varios riojanos han fallecido este año en accidentes fuera de nuestra comunidad autónoma: el primero fue un vecino de Arnedo de 21 años el 2 de febrero en la AP-68 a su paso por Tudela (Navarra), el segundo, un calagurritano que el 18 de febrero fue atropellado mortalmente en la A-15, en Villafranca (Navarra); el tercero, un logroñés de 22 años el 10 de agosto en un siniestro en la N-124 en Berantevilla (Álava); y la cuarta víctima fue una logroñesa de 54 años que el 18 de agosto fue arrollada por un camión en la A-12 a su paso por Torres del Río (Navarra) el 18 de agosto.