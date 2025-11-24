La prevención, el motor que llena la cola de la vacuna de la gripe El Hospital San Pedro inicia su campaña sin cita previa, disponible hasta el viernes, ante el adelanto de los virus respiratorios en la región

Un hombre recibe la vacuna contra la gripe este lunes en el Hospital San Pedro, aprovechando el punto de vacunación sin cita previa.

Juan Marín del Río Logroño Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:31

A las 17.00 horas de este lunes, el salón de actos del Hospital San Pedro ha abierto sus puertas convertido en un punto de vacunación sin cita previa para hacer frente al adelanto de la gripe. La medida del Gobierno de La Rioja busca facilitar el acceso a la inmunización de gripe y covid en un momento en el que los virus respiratorios están circulando con mayor intensidad y varias semanas antes de lo habitual. Desde este lunes hasta el próximo viernes, este punto de vacunación estará abierto de 17.00 a 19.00 horas.

Desde los primeros minutos, la afluencia ha sido constante. Más de 150 personas han acudido en esta primera tarde para recibir la vacuna. Beatriz Delgado, de 35 años, ha explicado, acompañada por su pequeña, que ha decidido vacunarse aunque no pertenece a los grupos prioritarios. «Creo que es importante hacerlo y también quiero enseñarle a mi hija que las vacunas salvan vidas. Siempre es mejor prevenir que curar», ha comentado.

Entre los asistentes también ha estado Justa López, una mujer mayor con «varios achaques» para adelantar su dosis. «Tenía cita para diciembre, pero al saber que aquí no había que esperar, decidí venir. Viendo cómo está la situación, cuanto antes, mejor», ha señalado. López, que experimentó algunas «dificultades tras las primeras vacunas contra la covid», ha decidido no inmunizarse de esta enfermedad, pero sí de la gripe. También han acudido jóvenes como Dayana Cerezo, de 21 años, que ha acudido con mascarilla tras presentar síntomas respiratorios. «Lo hago por prevenir. No quiero que ninguna persona mayor o ningún niño enferme», ha afirmado.

La incidencia actual de la gripe

La directora general de Salud Pública, Eva Martínez Ochoa, ha seguido de cerca esta primera jornada y ha actualizado los datos de incidencia. La semana pasada, la gripe —de tipo A— registró una tasa de 202.64 casos por 100.000 habitantes, mientras que la incidencia actual es ligeramente menor, de 189,93 casos. «Estas cifras son bastante similares a las de la semana pasada que fue cuando se observó el primer ascenso. Lo que tenemos que hacer es seguir monitorizando para ver cómo evoluciona la gripe porque en este momento podemos decir que estamos estables», ha explicado.

Martínez ha señalado que aún es pronto para prever la evolución de la gripe esta temporada, pero ha destacado la buena respuesta de la población ante la apertura del punto sin cita previa. «Esperamos que acuda mucha gente. Estaremos aquí toda la semana», ha recordado. Una iniciativa que, a la vista de la participación, ya está cumpliendo su objetivo.