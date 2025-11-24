LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Martínez, Jesús Félix Espinosa y Adrián Cantabrana. Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

«Sufrí mucho», asegura Jesús Félix Espinosa sobre su estreno en el palco de Las Gaunas

El director deportivo y el entrenador de la SDL coinciden en opinar que la llegada del nuevo presidente «no supone un cambio brusco» en el club

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

«Sufrí mucho». Con esa frase resumió Jesús Félix Espinosa su primera experiencia en el palco de Las Gaunas como presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés. La cara visible de la nueva Junta Directiva de la entidad reconoció que las sensaciones cambian mucho con respecto a seguir los partidos como lo hacía previamente, es decir, al frente de la megafonía de la instalación municipal y desde una cabina de la zona alta del estadio.

Espinosa realizó ese análisis en una rueda de prensa que ofreció junto al director deportivo del club, Iván Martínez, y el entrenador del primer equipo, Adrián Cantabrana. Ambos hablaron de la llegada del nuevo presidente al cargo y coincidieron en apuntar que este relevo no va a conllevar demasiadas variaciones en el día a día de la entidad. «Para nosotros no supone ningún cambio brusco», afirmó Martínez antes de explicar que Espinosa es una persona que ya venía trabajando «prácticamente como uno más» de la directiva y que por ello su línea de trabajo será similar a la de la etapa anterior.

Cantabrana, por su parte, incidió en esa idea de continuidad. «Nos cambia poco, o nada», aseguró sobre las rutinas del club. «Era una figura que ya estaba presente», añadió después de que el propio Espinosa explicara que tanto al técnico como al director deportivo les había transmitido durante estos días un mensaje de «total tranquilidad» sobre el futuro. «Son personas que te ponen muy fáciles las cosas y con las que estamos muy a gusto en el club», expuso el presidente al hablar de sus dos acompañantes.

Por último, Espinosa alabó la labor de aquellos que le han precedido en el puesto. «Sabéis de la importancia de sus figuras», expuso al hablar de Rafael Álvarez y Eduardo Guerra. «Por eso, llego con mucha responsabilidad y ganas de hacerlo muy bien», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  4. 4

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  5. 5

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  6. 6 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  7. 7

    Con aroma a fútbol histórico
  8. 8 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  9. 9 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  10. 10 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Sufrí mucho», asegura Jesús Félix Espinosa sobre su estreno en el palco de Las Gaunas

«Sufrí mucho», asegura Jesús Félix Espinosa sobre su estreno en el palco de Las Gaunas