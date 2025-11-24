«Sufrí mucho», asegura Jesús Félix Espinosa sobre su estreno en el palco de Las Gaunas

Iñaki García Logroño Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

«Sufrí mucho». Con esa frase resumió Jesús Félix Espinosa su primera experiencia en el palco de Las Gaunas como presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés. La cara visible de la nueva Junta Directiva de la entidad reconoció que las sensaciones cambian mucho con respecto a seguir los partidos como lo hacía previamente, es decir, al frente de la megafonía de la instalación municipal y desde una cabina de la zona alta del estadio.

Espinosa realizó ese análisis en una rueda de prensa que ofreció junto al director deportivo del club, Iván Martínez, y el entrenador del primer equipo, Adrián Cantabrana. Ambos hablaron de la llegada del nuevo presidente al cargo y coincidieron en apuntar que este relevo no va a conllevar demasiadas variaciones en el día a día de la entidad. «Para nosotros no supone ningún cambio brusco», afirmó Martínez antes de explicar que Espinosa es una persona que ya venía trabajando «prácticamente como uno más» de la directiva y que por ello su línea de trabajo será similar a la de la etapa anterior.

Cantabrana, por su parte, incidió en esa idea de continuidad. «Nos cambia poco, o nada», aseguró sobre las rutinas del club. «Era una figura que ya estaba presente», añadió después de que el propio Espinosa explicara que tanto al técnico como al director deportivo les había transmitido durante estos días un mensaje de «total tranquilidad» sobre el futuro. «Son personas que te ponen muy fáciles las cosas y con las que estamos muy a gusto en el club», expuso el presidente al hablar de sus dos acompañantes.

Por último, Espinosa alabó la labor de aquellos que le han precedido en el puesto. «Sabéis de la importancia de sus figuras», expuso al hablar de Rafael Álvarez y Eduardo Guerra. «Por eso, llego con mucha responsabilidad y ganas de hacerlo muy bien», concluyó.