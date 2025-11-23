LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jesús Félix Espinosa muestra una bufanda blanquirroja en la sede de la SD Logroñés. Miguel Peche

Jesús Félix Espinosa | Presidente de la SD Logroñés

«No nos ponemos ningún techo, ni para esta temporada ni para las siguientes»

Para este químico de profesión, resulta «un orgullo absoluto» seguir con «el legado» de Eduardo Guerra al frente de la entidad

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:45

Jesús Félix Espinosa ya es el nuevo presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés. Este sábado fue proclamado oficialmente en el cargo y este ... domingo se estrenará en el palco de Las Gaunas en el partido contra el Ejea. Químico de profesión (de la primera promoción de esa carrera en la Universidad de La Rioja), Espinosa da un paso al frente y pasa de echar una mano en un discreto segundo plano a ponerse al frente de una Junta Directiva que crece hasta los doce componentes y que parte desde una base clara. «Somos un club humilde, pero ambicioso», recalca el sucesor de Eduardo Guerra, quien falleció hace unos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

