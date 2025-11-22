LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jesús Félix Espinosa, nuevo presidente de la SD Logroñés. Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

Ya es oficial: Jesús Félix Espinosa es el nuevo presidente de la SD Logroñés

El riojano se estrenará en el cargo este domingo en el duelo frente al Ejea en Las Gaunas

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:03

Ya se sabía, pero este sábado se ha hecho oficial. Jesús Félix Espinosa es el nuevo presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés. Una vez superado el periodo de alegaciones (sin que se presentara ninguna) y al ser la encabezada por él la única candidatura que se presentó para tomar el relevo de Eduardo Guerra en el cargo, Espinosa ha sido proclamado nuevo presidente de la entidad.

De esta manera, se confirma igualmente la composición de la junta directiva que le acompañará durante los próximos años: Jesús González actuará de vicepresidente; Roberto Igea, de secretario; Verónica Inés, de tesorera; y José Reinaldo Inés, Camilo Hervás, David Pérez-Aradros, Marián Gómez, Miguel Ángel Gómez de Segura, Lorena Salvador, Eugenio David Aguilera y Rubén Cuesta, como vocales.

Doce personas que serán las encargadas de llevar los designios de la Sociedad Deportiva Logroñés durante los próximos cuatro años y que se estrenarán en sus respectivos cargos este domingo en el partido que mide al conjunto blanquirrojo con el Ejea en Las Gaunas.

