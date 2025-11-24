Un programa de Médicos del Mundo logra la inserción laboral de 64 mujeres prostituidas en La Rioja

Es una frase hecha y recurrente que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Pero también uno de los más escondidos y ... oscuros. Los que se lucran con él prefieren la discreción, los que recurren a él buscan el anonimato, sus víctimas viven el estigma de ser parte de ese mundo, la sociedad mira para otro lado y la política, de momento, no legisla. Esas circunstancias unidas dejan el mundo de la prostitución en una nebulosa de la que resulta muy difícil escapar.

En 2023, Médicos del Mundo llegó a La Rioja con un bagaje de más de 30 años trabajando con mujeres prostituidas en buena parte de España. Aunque en la comunidad se habían desarrollado programas de varias organizaciones, nunca se había planteado un enfoque global y sistemático sobre esta problemática, con las mujeres como protagonistas.

Dos años después, y con el proyecto en el alero a la espera de financiación para seguir realizando el trabajo de campo, los resultados avalan el trabajo de la ONG, que reconoce haberse sentido bien acompañada y ayudada por otras asociaciones regionales.

«Todas las mujeres se ponen una fecha límite, pero llegado ese momento están tan rotas que no se ven capaces de salir» Verónica Oliver Coordinadora Médicos del Mundo

La prostitución es un círculo vicioso que apenas ofrece salidas. En primer lugar, porque el aterrizaje en un club o un piso suele venir precedido de situaciones límites: violencia de género, deudas o responsabilidades económicas en el país de origen, incapacidad de encontrar trabajo por cuestiones administrativas (la irregularidad conlleva marginación), adicciones... Y, en segundo, porque una vez dentro, la mujer se va quebrando por la dureza de esa vida y por la dificultad de encontrar asideros a los que agarrarse, en primer lugar para reconstituirse y, posteriormente, para encarar una nueva vida.

Médicos del Mundo se ha convertido en estos dos años en 'La Casita' (como coloquialmente llaman a la entidad sus usuarias en La Rioja) de 875 mujeres en situación de prostitución. Un espacio de consulta, ayuda y consejo al que han llegado después de que las trabajadoras del proyecto contactasen con ellas en los clubes o pisos.

Desde su discreta oficina, la entidad ha desarrollado trabajos de intervención sociosanitaria, psicológica, jurídica o laboral. Y los resultados están ahí. Un total de 64 mujeres en situación de prostitución en La Rioja han logrado dejar atrás clubes o pisos para encontrar empleo en distintos campos: hostelería, limpieza, atención sociosanitaria, supermercados... Y también un buen número de ellas ha avanzado en la homologación de sus títulos.

«Todavía existen muchos estereotipos, como que una mujer prostituida no tiene estudios», explica Verónica Oliver, responsable del proyecto de Médicos del Mundo en La Rioja. «Pero no es así y nos hemos encontrado con abogadas, enfermeras, administrativas... a las que la situación de irregularidad les ha llevado a la prostitución o a mantenerse en ella», explica. En esos casos, y en muchos otros, el objetivo es el mismo. «Todas se ponen una fecha límite: un año, dos... Pero llega ese momento y están tan rotas que no se ven capaces de salir y no tienen alternativas reales para poder hacerlo», añade. En muchas ocasiones eso se combina con la necesidad de seguir generando recursos para mantener a sus familias (padres, hijos, hermanos...) en sus países de origen. Familias que desconocen el trabajo que desempeñan en España.

Trabajo global

Dejar atrás la prostitución no es un acto de valentía o de fe. Es un trabajo completo que, hasta hace unos meses, Médicos del Mundo desarrollaba con una psicóloga, una trabajadora social, una jurista, una orientadora y una administrativa. «Lo primero es un apoyo emocional. El 68% de las mujeres en situación de prostitución sufre estrés postraumático, una cifra similar a la de las víctimas de tortura», reseña Oliver.

Después llega el trabajo jurídico («la regularización es básica, al final casi todas deben pasar por Extranjería», abunda la coordinadora del proyecto), el de inserción laboral y el social. «Por ejemplo, estar en situación irregular es una gran barrera de acceso a la salud. No cuentan con servicios básicos o sobre ellas pende la amenaza de tener que pagar las atenciones médicas», analiza.

En ese aspecto el desempeño de la asociación ha sido grande, logrando que 75 mujeres hayan obtenido la tarjeta sanitaria. También han conseguido que 62 mujeres formalicen el empadronamiento, un trámite que resulta especialmente complejo cuando la vida de muchas de ellas se encuentra inmersa en una ruleta de cambios de clubes para que el prostituyente siempre tenga 'carne nueva' a su disposición.

Esa atención, más de 350 mujeres al año con las que contactan en los clubes («de momento no hemos tenido ningún problema en La Rioja para hablar con ellas», reconoce Oliver) o en los pisos, puede tener una próxima fecha de caducidad.

«El programa surge de la participación en el plan de inserción sociolaboral para víctimas de trata, explotación y en contexto de prostitución impulsado por el Ministerio de Igualdad que ha estado en vigor hasta septiembre. De momento, seguimos hasta diciembre con recursos nuevamente de Igualdad y propios de Médicos del Mundo y estamos en contacto con las administraciones autonómicas para continuar. Están muy satisfechos con el proyecto, pero hay que dotarlo de recursos», explica la coordinadora.

Ese parón ha producido que, actualmente, el equipo se haya reducido de siete a cuatro personas. Merma que la entidad está logrando paliar gracias al apoyo de otras organizaciones, especialmente en el ámbito jurídico y laboral. Y también a las formaciones que desde la ONG se han llevado a cabo con otros actores del tercer sector acerca de una problemática especialmente delicada y compleja. «Estamos en contacto permanente con ellas y derivamos casos para intentar sostener ese tratamiento integral, pero resulta complicado», añade. «Sin recursos de acompañamiento, todavía va a resultar más difícil que las mujeres prostituidas dejen atrás su situación», indica Oliver.

Abolición

Aunque la labor de Médicos del Mundo es atender y ayudar a las mujeres en situación de prostitución, no se olvidan de que existe un trasfondo con el que también se debe combatir. «Nuestro posicionamiento es abolicionista y parte de nuestro trabajo es hacer entender a la sociedad que la prostitución no está bien, es violencia, nadie puede disponer a su antojo del cuerpo de una mujer», recuerda la coordinadora de Médicos del Mundo.

Y, por supuesto, ese objetivo pasa por la política, por una legislación que ponga coto a la prostitución, promesa que está sobre la mesa desde hace años pero que no llega a materializarse.