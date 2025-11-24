LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
Manifestación abolicionista. L. R.

Un programa de Médicos del Mundo logra la inserción laboral de 64 mujeres prostituidas en La Rioja

La organización, que trabaja con más de 350 casos al año, destaca «la invisibilidad» de la prostitución en la comunidad

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:27

Es una frase hecha y recurrente que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Pero también uno de los más escondidos y ... oscuros. Los que se lucran con él prefieren la discreción, los que recurren a él buscan el anonimato, sus víctimas viven el estigma de ser parte de ese mundo, la sociedad mira para otro lado y la política, de momento, no legisla. Esas circunstancias unidas dejan el mundo de la prostitución en una nebulosa de la que resulta muy difícil escapar.

