Las noticias imprescindibles

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:28

  1. Polémica

    «Fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobado»

El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo

  1. Educación

    El Gobierno «busca soluciones» para recuperar el servicio de internado del Marqués de Vallejo

Educación también estudia la posibilidad de construir un nuevo centro que sustituya al citado colegio

  1. Logroño

    Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria

La solicitud de licencia para nueve apartamentos en el 112 de Marqués de San Nicolás tiene fecha de 31 de octubre pero no se ha publicado hasta este viernes en el BOR

  1. Logroño

    Las excavaciones en el entorno de la Comandancia comienzan el lunes con cambios en el aparcamiento

El Ayuntamiento de Logroño trata de localizar los restos de la muralla del siglo XIX para su posible integración en un futuro parking subterráneo

  1. Solidaridad

    El Banco de Alimentos de La Rioja inicia su XIII Gran Recogida «para luchar contra el hambre»

Participan un total de 65 establecimientos, 40 de ellos en Logroño y 25 en el resto de cabeceras de la comarca

  1. Salud activa la Semana del Cribado de Violencia de Género, que el año pasado detectó 11 casos y dos más bajo sospecha

Los profesionales sanitarios ofrecerán realizar el formulario a todas las mujeres de 14 o más años que acudan entre el 17 y el 23 de noviembre a su centro de salud o a algunos servicios hospitalarios claves

  1. Economía

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches

La asociación de afectados cifra en 56.000 los damnificados en la región y tienen plazo para demandar hasta diciembre de 2026

  1. Ganadería

    Seis municipios de La Rioja afectados por la medida de confinamiento de aves por riesgo de gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplicará a partir del próximo lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus

  1. Sucesos

    Detenido por malos tratos y por cultivar marihuana en La Rioja Baja

La Guardia Civil, tras recibir un aviso por un conflicto familiar, incautó ocho plantas de esta droga, diversos útiles empleados en el cultivo y 14 botes de cristal

  1. Crimen de Los Lirios

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»

Absuelto de asesinar a su mujer, Mercedes, A. E. M. asegura que siempre ha tenido la conciencia muy tranquila «porque yo no he sido»

  1. Política

    Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno asegura tomarse «en serio» las advertencias de Junts pero defiende que es preciso «perseverar» en el diálogo

  1. Cultura

    Cuéntalo estrena edición con 'Ârtica', una obra teatral sin palabras

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha inaugurado este viernes el Festival de Narrativas en el CCR, en el escenario del premiado montaje de los catalanes Ponten Pie

  1. Mundo

    Trump reactiva los Acuerdos de Abraham con la adhesión de Kazajistán

El presidente de Estados Unidos se apunta un tanto en su papel de mediador en Oriente Medio al sumar un nuevo país al documento para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes

  1. Fútbol

    «El Sestao está en su mejor momento de la temporada»

El técnico blanquirrojo alaba a Aitor Calle, su homólogo en la entidad vizcaína: «Todo equipo que coge es garantía de competir bien»

