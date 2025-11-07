El Gobierno «busca soluciones» para recuperar el servicio de internado del Marqués de Vallejo Educación también estudia la posibilidad de construir un nuevo centro que sustituya al citado colegio

La Rioja Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:02

Dos días más tarde de clausurarse el centro de educación especial Marqués de Vallejo, la Consejería de Educación y Empleo ha informado de que está buscando «soluciones inmediatas» para que se pueda prestar «con total seguridad» y «lo antes posible» el servicio de alojamiento de los usuarios del internado que así lo precisen.

El Gobierno, en una nota de prensa, ha apuntado que la actividad lectiva del colegio «no se ha visto interrumpida en ningún momento». «Continúa con absoluta normalidad para la totalidad del alumnado, tanto para los que residen en él como para los que no». Hasta que se reanude el servicio de internado, todos los estudiantes disponen del de transporte para que puedan desplazarse desde allí hasta las localidades en las que residen

Educación, además, va a estudiar la posibilidad de construir un nuevo centro «como alternativa de futuro y de mejora» a las actuales instalaciones del Marqués de Vallejo.

Esta iniciativa, añaden en el comunicado, «demuestra la apuesta inequívoca y decidida del Gobierno de La Rioja por las infraestructuras educativas, en concreto por las de este centro singular, como evidencia que hace varios meses, tras escuchar al equipo directivo del centro y representantes de las familias y las necesidades de mejora que el centro demanda desde hacía ya demasiados años, se acordara un decidido impulso al Plan Director de reforma integral del colegio». Para ello, el Ejecutivo regional destinará 5,5 millones de euros en los próximos años. En concreto, se han incluido 500.000 euros en los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2026 para comenzar a ejecutar las reformas necesarias que culminen con una reforma integral del centro.