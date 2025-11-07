Detenido por malos tratos y por cultivar marihuana en La Rioja Baja La Guardia Civil, tras recibir un aviso por un conflicto familiar, incautó ocho plantas de esta droga, diversos útiles empleados en el cultivo y 14 botes de cristal

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un varón de 40 años, residente en una localidad de La Rioja Baja, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro delito contra la salud pública por cultivo de marihuana.

La actuación se inició tras recibirse un aviso por un conflicto familiar en el domicilio, tras el que se movilizaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana. Nada más llegar, atendieron a la víctima y activaron el protocolo correspondiente.

Durante la intervención, los agentes observaron desde una de las estancias del inmueble -sin necesidad de acceder a otras propiedades- una zona de cultivo con varias plantas de cannabis sativa, así como un secadero de marihuana, que pertenecían al presunto maltratador.

Una vez autorizada la entrada, se procedió al desmantelamiento de la plantación e incautación de ocho plantas de marihuana, cogollos en proceso de secado y diversos útiles empleados en el cultivo, como un humidificador, una envasadora, un sistema de riego y herramientas de poda, entre otros. Asimismo, se localizaron 14 botes de cristal que contenían cogollos ya recolectados. En total, los cogollos intervenidos arrojaron un peso de 178 gramos.

La Guardia Civil recuerda que la violencia en el entorno familiar no solo afecta a las víctimas directas, sino que también deteriora gravemente la convivencia y la seguridad en los hogares. Casos como este evidencian cómo a raíz de una intervención por un conflicto doméstico, pueden aflorar otras actividades delictivas que agravan la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.