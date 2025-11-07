Las excavaciones en el entorno de la Comandancia comienzan el lunes con cambios en el aparcamiento
Valbuena-Revellín ·El Ayuntamiento de Logroño trata de localizar los restos de la muralla del siglo XIX para su posible integración en un futuro parking subterráneo
Logroño
Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:52
El tan traído y llevado 'Proyecto 1521' arrancará este lunes con el inicio de las excavaciones arqueológicas en el entorno de la Comandancia (Valbuena-Revellín), ... trabajos necesarios para el análisis del subsuelo en el área sur del PERI 'Excuevas-Cuarteles' (adjudicados a Ocisa por 99.349,09 euros bajo la dirección de Juan Manuel Tudanca) de cara a la construcción de un parking subterráneo (con los tres palacetes como testigos).
Los trabajos de campo en cuestión, que conllevarán retirada de firme y excavación mecánica, se van a desarrollar en el entorno de la plaza Ángel Bayo y se prolongarán durante un período aproximado de un mes. Los mismos, de los que el citado arqueólogo informará en los próximos días al detalle según precisa el propio Ayuntamiento de Logroño, supondrán en la práctica el 'arranque' de uno de los proyectos 'estrella' del alcalde Escobar.
Excavaciones arqueológicas para el proyecto Logroño 1521
Estado actual del PERI
Excuevas Cuarteles
Calle Portales
Calle Norte
Parque del Ebro
Parking del
Revellín
Excavaciones
manuales
Convento de
Valbuena
Excavación
mecánica
Trazado teórico
de la muralla
Gráfico: J.A. Salazar
Fuente: Ayuntamiento de Logroño
La actuación, de entrada, no afectará a la parada de taxis ni a la circulación de autobuses en el entorno. Sin embargo, sí que se verán afectadas las plazas de estacionamiento regulado (zona verde) ubicadas en Ángel Bayo. Por ello, y de forma provisional, se ha habilitado otra zona de estacionamiento regulado para residentes (también verde) en el actual aparcamiento libre de la calle Intendencia, tal y como ya adelantó Diario LA RIOJA.
El 'Proyecto 1521', según recuerda el gobierno local, «va a suponer una importante transformación del entorno del Revellín y Valbuena, y va a permitir ordenar dicho espacio, mediante una actuación respetuosa con el esfuerzo de anteriores corporaciones, potenciando algunos de los elementos patrimoniales más singulares de Logroño, al tiempo que va a avanzar en el objetivo de dotar de más zonas verdes a nuestra ciudad».
La primera actuación, en cualquier caso, es la ya mencionada excavación. «Una vez realizados los correspondientes trabajos arqueológicos, y adaptándose en función de los resultados, se construirá un aparcamiento subterráneo para liberar el espacio y dotar al entorno de una gran zona verde», reitera la Administración local. También se pretende recuperar, en la medida de lo posible, el foso original de las murallas del Revellín, «poniendo en valor la verdadera majestuosidad de la fortificación».
La asistencia técnica para las Cien Tiendas «continúa avanzando en tiempo y forma conforme a los plazos administrativos»
«El proceso de licitación de la asistencia técnica para la remodelación de las Cien Tiendas continúa avanzando en tiempo y forma conforme a los plazos administrativos». Así ha informado este viernes el Ayuntamiento de Logroño precisando que, tras la valoración de la Mesa de Contratación, la empresa DH Proyectos e Ingeniería ha sido propuesta como la adjudicataria del contrato por una cuantía de 80.000 euros (IVA no incluido). Tras el requerimiento de la documentación pertinente, se estima que esta adjudicación, que continúa con su procedimiento administrativo ordinario, se lleve a cabo en las próximas semanas tras la aprobación de la Junta de Gobierno Local. La ejecución de este contrato constará de tres fases que estarán desarrolladas por un equipo multidisciplinar formado por profesionales del ámbito de la arquitectura y de la ingeniería de caminos e instalaciones para garantizar la máxima calidad del proyecto final. La primera fase se centrará en la redacción del anteproyecto de urbanización; la segunda profundizará en el avance del proyecto de ejecución, en el que se definirán de un modo preciso las características generales de la obra, así como las soluciones concretas que formarán parte del proyecto de ejecución definitivo; y, finalmente, la tercera fase pondrá el foco en la redacción del proyecto final de ejecución y en el resto de documentación técnica necesaria. La dirección y la supervisión de este contrato recaerá en la jefatura de proyectos singulares de la Unidad de Arquitectura del Ayuntamiento de Logroño con apoyo de la Unidad de Espacio Público.
