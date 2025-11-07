LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zona donde se desarrollarán las excavaciones arqueológicas desde el Cubo, con la plaza Ángel Bayo al fondo. Juan Marín

Las excavaciones en el entorno de la Comandancia comienzan el lunes con cambios en el aparcamiento

Valbuena-Revellín ·

El Ayuntamiento de Logroño trata de localizar los restos de la muralla del siglo XIX para su posible integración en un futuro parking subterráneo

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

El tan traído y llevado 'Proyecto 1521' arrancará este lunes con el inicio de las excavaciones arqueológicas en el entorno de la Comandancia (Valbuena-Revellín), ... trabajos necesarios para el análisis del subsuelo en el área sur del PERI 'Excuevas-Cuarteles' (adjudicados a Ocisa por 99.349,09 euros bajo la dirección de Juan Manuel Tudanca) de cara a la construcción de un parking subterráneo (con los tres palacetes como testigos).

