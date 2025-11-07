Las excavaciones en el entorno de la Comandancia comienzan el lunes con cambios en el aparcamiento

El tan traído y llevado 'Proyecto 1521' arrancará este lunes con el inicio de las excavaciones arqueológicas en el entorno de la Comandancia (Valbuena-Revellín), ... trabajos necesarios para el análisis del subsuelo en el área sur del PERI 'Excuevas-Cuarteles' (adjudicados a Ocisa por 99.349,09 euros bajo la dirección de Juan Manuel Tudanca) de cara a la construcción de un parking subterráneo (con los tres palacetes como testigos).

Los trabajos de campo en cuestión, que conllevarán retirada de firme y excavación mecánica, se van a desarrollar en el entorno de la plaza Ángel Bayo y se prolongarán durante un período aproximado de un mes. Los mismos, de los que el citado arqueólogo informará en los próximos días al detalle según precisa el propio Ayuntamiento de Logroño, supondrán en la práctica el 'arranque' de uno de los proyectos 'estrella' del alcalde Escobar.

La actuación, de entrada, no afectará a la parada de taxis ni a la circulación de autobuses en el entorno. Sin embargo, sí que se verán afectadas las plazas de estacionamiento regulado (zona verde) ubicadas en Ángel Bayo. Por ello, y de forma provisional, se ha habilitado otra zona de estacionamiento regulado para residentes (también verde) en el actual aparcamiento libre de la calle Intendencia, tal y como ya adelantó Diario LA RIOJA.

El 'Proyecto 1521', según recuerda el gobierno local, «va a suponer una importante transformación del entorno del Revellín y Valbuena, y va a permitir ordenar dicho espacio, mediante una actuación respetuosa con el esfuerzo de anteriores corporaciones, potenciando algunos de los elementos patrimoniales más singulares de Logroño, al tiempo que va a avanzar en el objetivo de dotar de más zonas verdes a nuestra ciudad».

La primera actuación, en cualquier caso, es la ya mencionada excavación. «Una vez realizados los correspondientes trabajos arqueológicos, y adaptándose en función de los resultados, se construirá un aparcamiento subterráneo para liberar el espacio y dotar al entorno de una gran zona verde», reitera la Administración local. También se pretende recuperar, en la medida de lo posible, el foso original de las murallas del Revellín, «poniendo en valor la verdadera majestuosidad de la fortificación».