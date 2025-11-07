Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches

Apenas resta un año para que los afectados por el escándalo bautizado como 'cártel de coches' puedan presentar su reclamación por el sobrecoste que pagaron ... por la compra de sus automóviles entre 2006 y 2013. Dos años después, en 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a una veintena de fabricantes y distribuidores de vehículos de motor y de prestación de los servicios de postventa con una multa total de 171 millones de euros.

En España se calcula que hay entre nueve y diez de millones de damnificados y esta cifra en La Rioja asciende, según la Agrupación de Afectados por el Cartel de Coches, a más de 56.000. Alrededor de un 5,3%, en torno a 3.000 riojanos, han presentado su reclamación y la indemnización media que han conseguido con las sentencias a su favor es de 1.800 euros. Nueve de cada diez ciudadanos que han demandado «han recuperado un 5% o más del importe del coche, dice este colectivo, con 60.000 perjudicados en su plataforma.

La Audiencia Provincial de La Rioja dictó el año pasado 19 sentencias, según la empresa cartel.es que gestiona más de 100.000 procesos de reclamación abiertos, y en 18 de ellos declaró«inadmisibles los recursos de apelación», lo que supuso la «confirmación automática de las resoluciones judiciales de primera instancia» que fijaban las indemnizaciones. En este sentido, los juzgados han establecido de forma «consistente», asegura esta compañía, que el daño causado por el cártel equivale a un 5% del precio del vehículo adquirido.

Las sentencias reflejan «un trato diferenciado hacia concesionarios y fabricantes». Mientras los segundos «han sido responsables de abonar las indemnizaciones», los primeros «han resultado absueltos en casi todos los procedimientos al no considerarse probada su participación directa en el acuerdo colusorio».

Fabricantes y distribuidores de coches intercambiaron información comercialmente sensible y estratégica con el objetivo de frenar la competencia y maximizar los beneficios. Y esta conducta«anticompetitiva» tuvo como consecuencia la fijación de un acuerdo del precio de venta y se infló el precio final de los vehículos, lo que provocó que los consumidores afectados pagaran más de 27.000 millones de euros de sobrecoste. La capacidad de negociación de los usuarios se quedó reducida porque apenas había ofertas o descuentos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) confirmaba el derecho de los compradores a reclamar por la vía judicial las indemnizaciones hasta 2026. Entre abril y diciembre del próximo año, los afectados pueden presentar su reclamación. Las fechas quedan establecidas en función de las diferentes marcas y, por ejemplo, quienes tengan coches de las marcas Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, Porsche, Peugeot, Citroën o Chevrolet tienen que presentar sus demandas antes del 20 de abril –la primera fecha que caduca– mientras que en el caso de quienes compraran un Toyota o unLexus tienen que reclamar como muy tarde el 1 de diciembre de 2026.