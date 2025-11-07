LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Decenas de coches estacionados en el aparcamiento de Valbuena, cerca de las Murallas del Revellín en Logroño. Justo Rodríguez

Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches

La asociación de afectados cifra en 56.000 los damnificados en la región y tienen plazo para demandar hasta diciembre de 2026

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:05

Apenas resta un año para que los afectados por el escándalo bautizado como 'cártel de coches' puedan presentar su reclamación por el sobrecoste que pagaron ... por la compra de sus automóviles entre 2006 y 2013. Dos años después, en 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a una veintena de fabricantes y distribuidores de vehículos de motor y de prestación de los servicios de postventa con una multa total de 171 millones de euros.

