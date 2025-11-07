Claves de un escándalo que duró siete años

Se relaciona con una serie de prácticas abusivas y restrictivas llevadas a cabo por más de una veintena de fabricantes de automóviles. En este caso, ... los acuerdos ilegales y oportunistas cometidos por los integrantes del cártel entre 2006 y 2013 tuvieron consecuencias directas sobre el bolsillo de los compradores, entre nueve y diez millones de personas en toda España. Estos tuvieron que hacer frente a una serie de sobrecostes y perdieron el poder de decisión entre diferentes marcas.

2 ¿Qué marcas de automóviles están implicadas?

Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen y Volvo.

3 ¿Cuál es el plazo para presentar reclamación?

Los casos de competencia pueden optar al plazo de cinco años de prescripción otorgado por el derecho de la Unión Europea. Por tanto, aunque la sentencia del Tribunal Supremo del 20 de abril de 2021 marcaba el inicio de los plazos de prescripción durante un año, los afectados finalmente podrán tramitar su expediente hasta diciembre de 2026.

4 ¿Cuánto pueden percibir los afectados?

En función de la marca y modelo adquirido, esa cantidad podría ser de entre 2.500 y 3.000 euros de media. En un vehículo que costó 15.000 euros, la indemnización podría moverse entre los 1.500 y los 2.250 euros, más los intereses legales, aunque en las primeras sentencias la indemnización es del 5% del precio pagada por el turismo.