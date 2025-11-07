«El Sestao está en su mejor momento de la temporada»

Tras la brillante victoria ante el Utebo del pasado fin de semana, la Unión Deportiva Logroñés se mide este domingo a otro de los ... equipos llamados a luchar por el ascenso a Primera Federación, el Sestao, y lo hace con el objetivo de dar continuidad a esas sensaciones positivas. «El hecho de ganar al líder ayuda a que haya más energía; era una victoria que necesitábamos y que refuerza lo que venimos haciendo desde hace tiempo», ha analizado Unai Mendia en la rueda de prensa previa al choque en Las Llanas. «Ante el Sestao, trataremos de seguir en esa línea y sacar el partido adelante», ha añadido.

Para Mendia, tanto UDL como Sestao son dos de los equipos «grandes» de la categoría. «Es un partido de los llamados a ser bonitos y competitivos y que pueden llegar a marcar la clasificación», ha opinado el técnico blanquirrojo antes de recordar las virtudes de los vizcaínos. «Les cogemos en su mejor momento de la temporada: han ganado los tres últimos encuentros, con portería a cero; es el equipo menos goleado de lo que va de campaña y es el único que ha sido capaz de ganar al Real Unión», ha enumerado para después alabar igualmente la labor de su entrenador, Aitor Calle. «Sabemos que todo equipo que coge es garantía de competir bien, de sacar resultados y de estar arriba hasta el final», ha recalcado.

El de Beasain considera que, más allá del triunfo ante el Utebo, la UD Logroñés venía haciendo bien las cosas en duelos previos como el de la Ponferradina, aunque los resultados no hubieran acompañado. «Vamos a tratar de dar continuidad a todo eso», ha incidido. Preguntado por si, tras ganar al líder, va a continuar por la misma línea ante el Sestao, ha respondido: «Soy de la opinión de no tocar las cosas cuando funcionan, pero no solo por el último partido, ya que la manera de jugar, la idea, es la misma».

En la base de esa idea futbolística de Mendia está «ir a por el resultado e ir altos», así como mantenerse fiel a esa filosofía con y sin balón. «No vamos a repetir eso porque haya salido bien ante el Utebo, sino porque es lo que venimos trabajando desde la pretemporada», ha asegurado el técnico antes de congratularse de que la enfermería vaya «mejor» que en semanas previas. Al respecto, ha explicado que tanto Quique Rivero como Bobadilla y Ocón van avanzando en sus dolencias. «Recuperaremos a uno o dos con respecto al último partido», se ha alegrado justo antes de hablar también de la buena evolución de Camacho. «Está mucho mejor, veremos si llega al domingo», ha expuesto. Quien no podrá contar con minutos es Val, quien vio ante el Utebo su quinta amarilla del curso.

En el lugar del lateral es posible que Aitor Pascual entre un once en el que la juventud puede contar con mucho protagonismo, tal y como sucedió en el último choque liguero. «El del Utebo era un partido muy importante y todos los jugadores de perfil ofensivo eran Sub'23 o casi», ha recordado Mendia. «Y Las Llanas nos exige jugar con los que mejor están y a los que ponga no los elegiré por juventud, sino por creer que son los que mejor van a responder», ha concluido.