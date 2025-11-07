LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unai Mendia habla con Iñaki en un entrenamiento de esta temporada. Justo Rodríguez

Unai Mendia | Entrenador de la UD Logroñés

«El Sestao está en su mejor momento de la temporada»

El técnico blanquirrojo alaba a Aitor Calle, su homólogo en la entidad vizcaína: «Todo equipo que coge es garantía de competir bien»

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:56

Tras la brillante victoria ante el Utebo del pasado fin de semana, la Unión Deportiva Logroñés se mide este domingo a otro de los ... equipos llamados a luchar por el ascenso a Primera Federación, el Sestao, y lo hace con el objetivo de dar continuidad a esas sensaciones positivas. «El hecho de ganar al líder ayuda a que haya más energía; era una victoria que necesitábamos y que refuerza lo que venimos haciendo desde hace tiempo», ha analizado Unai Mendia en la rueda de prensa previa al choque en Las Llanas. «Ante el Sestao, trataremos de seguir en esa línea y sacar el partido adelante», ha añadido.

