El Banco de Alimentos de La Rioja inicia su XIII Gran Recogida «para combatir la lucha contra el hambre»

«La Rioja tiene un índice de pobreza especialmente restringida por los alimentos y avanza ya al 5,4 por ciento, lo que significa que ... 10.000 personas en nuestra comunidad autónoma no tiene una alimentación digna». Con esos datos y reflexión, Juan Carlos Fernández, presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, comenzaba a explicar la iniciativa de la Gran Recogida, que ha iniciado este viernes bajo el lema 'Lo damos todo' su decimotercera edición en varios establecimientos y que finalizará este domingo 9 de noviembre.

Un total de 1.500 voluntarios se han incorporado a los diferentes establecimientos participantes -40 en Logroño y 25 en el resto de la comunidad riojana: Alfaro, Arnedo, Calahorra, Fuenamyor, Haro, Lardero, Nájera y Santo Domingo- para informar a aquellos ciudadanos que se acercaban a hacer sus compras y donar alimentos no perecederos, como «lácteos, legumbres, aceite...», ha mencionado Fernández. Porque el objetivo de esta iniciativa es «combatir esa lucha contra el hambre, recordar a la gente qué puede comprar y, en definitiva, pensar en hacer la compra para los demás como la hacemos para nuestra propia casa». Un último aspecto que ha calificado como «la regla de oro».

Algo que comparten los padrinos de esta edición, quienes han estado también presentes en el inicio de la iniciativa. «Nosotros nos dedicamos a dar de comer y queremos que todo el mundo tenga un plato de comida caliente», ha señalado Ignacio. Unas palabras que ha reafirmado su hermano Carlos: «Yo creo que el lema lo deja claro, hay que darlo todo, y que todos nos impliquemos un poco aportando nuestro granito de arena«. Porque, como también ha recordado, «el objetivo es que todos sumemos de un modo u otro y que ayudemos a esta gran causa».

Un objetivo que llevan a cabo Agustín Peinado, Héctor García y Francisco Javier Galilea, voluntarios en varios establecimientos de la localidad. Agustín es de Castellón y trabaja en ADRA, una fundación que colabora con el Banco de Alimentos. Sin embargo, esta mañana se encontraba en el Carrefour del Berceo de Logroño como voluntario, porque «mi trabajo me hace cambiar de lugar cada cierto tiempo y me motiva porque me gusta ayudar a la gente». Una labor que considera «importante, porque consiste en ayudar a las personas desfavorecidas, tanto con dinero como con alimentos». En este mismo establecimiento, una ciudadana que se ha acercado para donar ha explicado que «aunque la cesta de la compra ha subido y está todo carísimo, hay gente que no tiene para comer y hay que ayudarles un poco».

En el Alcampo de La Glorieta se encuentra Francisco Javier, que es desde hace cinco años coordinador, aunque ha estado una década como voluntario. Su motivación, hace una década, vino cuando dejó de trabajar: «Me jubilé y vi que algo tenía que hacer, entonces me hice voluntario». Una tarea que «por cuestiones de salud, que no puedo coger peso, he tenido que dejar, pero sigo ayudando en lo que pueda como coordinador». Y es que él se encarga de explicar a los voluntarios -que forman parte de Asprodema Rioja- qué tienen que decir a aquellas personas interesadas en donar. «Les comento que pueden donar con dinero, que luego cambian por alimentos, o directamente comprando los que ellos consideren convenientes, pero que sean no perecederos».

En otro de los supermercados participantes en la capital, Aldi, se encuentra Héctor, que lleva siendo voluntario diez años, una función que ha calificado como «muy útil» y de la que se lleva una sensación «positiva». A su lado, hay varios chavales. Son alumnos del instituto donde da clase. «Siempre venimos con ellos y les enseñamos a ser solidarios». Un objetivo que lleva en esta iniciativa desde el año 2013.

Datos históricos

164.857 kilos (2013).

207.735 kilos (2014).

213.691 kilos (2015).

215.617 kilos (2016).

171.830 kilos (2017).

176.639 (2018).

191.325 kilos (2019).

310.408 kilos (2020).

167.306 kilos (2021).

172.001 kilos (2022).

138.731 kilos (2023).

178.817 kilos (2024).

Una recogida que ha ido variando dependiendo del año, pero de la que esperan llegar en esta edición a los 200.000 kilos de comida.