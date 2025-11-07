LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, este viernes, en la cumbre de líderes COP30 que se celebra en Belem (Brasil).

Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno asegura tomarse «en serio» las advertencias de Junts pero defiende que es preciso «perseverar» en el diálogo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

Pedro Sánchez insiste en desoír la advertencia de Junts de que ya ha perdido la mayoría necesaria para gobernar. El presidente del Gobierno aseguró ... este viernes que sigue manteniendo su intención de agotar la legislatura en 2027 y pidió a todos sus socios de investidura mantener abierto el diálogo. «Me tomo muy en serio lo que dicen pero creo que merece la pena perseverar y los resultados están ahí», defendió en una comparecencia desde Belém (Brasil), al término de la cumbre de líderes de la COP30. «España vive uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años», esgrimió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  2. 2 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  3. 3

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  4. 4 El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo
  5. 5

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»
  6. 6 Logroño, atacada por el Demogorgon
  7. 7 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  8. 8

    Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria
  9. 9

    Una explotación ganadera modelo
  10. 10 Detenido por malos tratos y por cultivar marihuana en La Rioja Baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana

Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana