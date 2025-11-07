LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el diputado de Junts Josep Maria Cruset EP

Junts: «La ruptura es irreversible»

Míriam Nogueras cree que los últimos movimientos del Gobierno llegan tarde

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este viernes que la ruptura anunciada con el Gobierno y el PSOE es «irreversible». ... A pesar de que los socialistas siguen tendiendo la mano y creen que la situación podría reconducirse, los postconvergentes, el día después de materializar su divorcio con Pedro Sánchez , han advertido de que su decisión no tiene vuelta atrás. «Cuando se rompe, se rompe», ha afirmado Nogueras de manera gráfica en TVE.

