Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura

Los de Puigdemont acusan a Sánchez de no haber dado respuesta a cómo va a gobernar tras la ruptura

Cristian Reino

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:44

Este bloqueo se traduce en una ofensiva parlamentaria. El Gobierno no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni el el techo de gasto, porque ... los postconvergentes se niegan si quiera a negociar, y además han registrado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que el Gobierno del PSOE y Sumar tiene presentadas en estos momentos en el Congreso. Los postconvergentes no votarán además a favor a otras 21 leyes que están en tramitación de los grupos del Gobierno.

